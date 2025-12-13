Συμβαίνει τώρα:
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Νιώθω τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα «Το βήμα της Κυριακής»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ / NDP PHOTO

Η Κίμπεριλι Γκιλφόιλ έδωσε μία σπάνια συνέντευξη από καρδιάς και ταυτόχρονα πραγματοποίησε μία άκρως εντυπωσιακή και λαμπερή φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace, που ταιριάζει απόλυτα με το γιορτινό κλίμα των ημερών. 

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φωτογραφήθηκε στην κατοικία της στην Αθήνα για λογαριασμό του γνωστού περιοδικού που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα «Το βήμα της Κυριακής» και θα είναι διαθέσιμο αύριο Κυριακή (14.12.2025) σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε ότι νιώθει πολύ τυχερή που φέτος θα περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

«Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της. 

Παράλληλα, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού στις Ελληνίδες, τονίζοντας: «Οι γυναίκες που γνώρισα σε αυτήν τη χώρα είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές».

 
 
 
 
 
«Ελλάδα για μένα είναι το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της νέας της συνέντευξης η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος έταιρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ανυπομονώ για τα επόμενα κεφάλαια και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε μαζί και θα αλλάξουμε την Ιστορία», υπογράμμισε για τα σχέδια που κάνει.

