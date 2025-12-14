Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού μαζί με τη Μαριάννα Λάτση

Το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) έκαναν πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή. Στην έναρξη του σχήματος πολλά λαμπερά πρόσωπα έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν τους δύο καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ήταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Μαριάννα Λάτση.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα διατηρεί μία άψογη φιλική σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή, έτσι δε θα μπορούσε να λείπει από το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα. Παράλληλα, η Μαριάννα Λάτση είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και θέλησε να τον στηρίξει στην πρεμιέρα του. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο κέντρο, μάλιστα μαζί τους ήταν και μία φίλη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήγε στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια της άφιξής της. Φορούσε ένα κομψό μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρα πέδιλα, μαύρη γούνα, ασημένια κοσμήματα και ασημί clutch.

Στο πλευρό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν και μία καλή της φίλη. Οι δύο γυναίκες συνάντησαν την Μαριάννα Λάτση και όλες μαζί απόλαυσαν το πρόγραμμα.

Στο γνωστό νυχτερινό κέντρο βρισκόταν και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος πήγε να στηρίξει και να θαυμάσει τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, με την οποία αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί.

Πριν από λίγες ημέρες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό Grace που κυκλοφορεί σήμερα Κυριακή μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.