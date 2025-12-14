Συμβαίνει τώρα:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού μαζί με τη Μαριάννα Λάτση

Οι λαμπερές τους παρουσίες μαγνήτισαν τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων
Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Μαριάννα Λάτση
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Μαριάννα Λάτση / NDP PHOTO

Το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) έκαναν πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή. Στην έναρξη του σχήματος πολλά λαμπερά πρόσωπα έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν τους δύο καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ήταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Μαριάννα Λάτση.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα διατηρεί μία άψογη φιλική σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή, έτσι δε θα μπορούσε να λείπει από το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα. Παράλληλα, η Μαριάννα Λάτση είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και θέλησε να τον στηρίξει στην πρεμιέρα του. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο κέντρο, μάλιστα μαζί τους ήταν και μία φίλη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήγε στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια της άφιξής της. Φορούσε ένα κομψό μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρα πέδιλα, μαύρη γούνα, ασημένια κοσμήματα και ασημί clutch. 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ καταφθάνει στο νυχτερινό κέντρο / NDP PHOTO
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Αμερικανίδα πρέσβης κομψή και λαμπερή / NDP PHOTO

Στο πλευρό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν και μία καλή της φίλη. Οι δύο γυναίκες συνάντησαν την Μαριάννα Λάτση και όλες μαζί απόλαυσαν το πρόγραμμα. 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Μαριάννα Λάτση διασκέδασαν με τις φωνές του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή / NDP PHOTO
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πόζαρε χαμογελαστή και ευδιάθετη / NDP PHOTO

Στο γνωστό νυχτερινό κέντρο βρισκόταν και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος πήγε να στηρίξει και να θαυμάσει τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, με την οποία αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Μαριάννα Λάτση
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η Μαριάννα Λάτση είχαν συναντηθεί και στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» / NDP PHOTO

Πριν από λίγες ημέρες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό Grace που κυκλοφορεί σήμερα Κυριακή μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

