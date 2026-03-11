Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή οικογενειακή πόζα με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους από το Σικάγο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε στα social media μία σπάνια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους, Βασίλη. Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες για επαγγελματικούς λόγους στο Σικάγο της Αμερικής, όπου έδωσε μία συναυλία και εκεί τον συνόδεψε η οικογένειά του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε στις 7 Μαρτίου στο Chicago United center και η συναυλία του, που ήταν sold out, μάγεψε τα πλήθη. Την Τρίτη (10.03.2026) θέλησε να μιλήσει για τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τον στήριξαν σε αυτό το βήμα, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανέβασε και πολλές φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Σικάγο και ανάμεσα στο υλικό που μοιράστηκε ήταν και μία σπάνια πόζα με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και τον μονάκριβο γιο τους, Βασίλη.

«A sky full of stars, Chicago United center 07/03/2026

Υπάρχουν βραδιές που περνούν… και υπάρχουν βραδιές που μένουν μέσα σου για πάντα. Αυτό που ζήσαμε μαζί δεν ήταν απλά μια συναυλία. Ήταν μήνες δουλειάς, ταξιδιών, ξενυχτιών, πίεσης και πίστης από μια ομάδα ανθρώπων που έδωσε όλη της την ενέργεια για να γίνει αυτή η στιγμή πραγματικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω από τα φώτα της σκηνής, πίσω από κάθε νότα και κάθε χειροκρότημα, υπήρχαν άνθρωποι που δούλεψαν με αφοσίωση και ψυχή. Και κάτι που με συγκινεί βαθιά… άνθρωποι άφησαν για λίγο τις ζωές τους, μπήκαν σε αεροπλάνα, ταξίδεψαν από μακριά, από άλλες πόλεις και χώρες, μόνο και μόνο για να είναι εδώ και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή μαζί. Αυτό από μόνο του σημαίνει τα πάντα για μένα. Και αυτή τη βραδιά θέλω να την αφιερώσω και στον αδερφό μου Παύλο , που δεν μπόρεσε να είναι εδώ γιατί εκείνη την ώρα ζούσε τη δική του μεγάλη στιγμή… περιμένοντας να έρθει στον κόσμο το παιδί του.

Και κάπως έτσι, την ίδια νύχτα που εμείς ζούσαμε ένα όνειρο στη σκηνή… γεννιόταν και μια καινούργια ζωή στην οικογένειά μας. Ο κόσμος είδε μια μεγάλη βραδιά. Εγώ όμως ξέρω ότι πίσω από αυτή τη βραδιά υπάρχει μια ομάδα και ένας κόσμος που το πίστεψε πραγματικά. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην υγειά της ομάδας, των αστεριών αυτών που έκανε το όνειρο πραγματικότητα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

View this post on Instagram A post shared by Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Μια κοινή φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους από το Σικάγο ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σημειώνεται ότι σύντομα ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αναμένεται να αποκτήσει και το δεύτερο παιδάκι του, το οποίο είναι κοριτσάκι.