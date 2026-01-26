Lifestyle

Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ: Βίντεο – σπόντα μέσω TikTok στον αδερφό τους Μπρούκλιν από το Παρίσι

Ενωμένα τα αδέρφια Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ στέκονται στο πλευρό των γονιών τους Ντέιβιντ και Βικτόρια μετά τη ρήξη με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας
Ρόμεο Μπέκαμ (από αριστερά), Κρουζ και Μπρούκλιν Μπέκαμ
Ρόμεο (από αριστερά), Κρουζ και Μπρούκλιν Μπέκαμ / AP Photo / Vianney Le Caer

Με ένα παιχνιδιάρικο αλλά ξεκάθαρο μήνυμα στα social media, οι Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ φαίνεται πως έστειλαν τη δική τους απάντηση – σπόντα προς τον αδελφό τους, Μπρούκλιν μετά τη δημόσια ρήξη με τους γονείς του Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Την ώρα που ο 26χρονος Μπρούκλιν έχει προκαλέσει σάλο με τη δημόσια ρήξη του με τους Μπέκαμ, τα αδέρφια του και δύο μικρότεροι γιοι του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δείχνουν ενωμένοι και χαλαροί.

Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ εμφανίστηκαν να απολαμβάνουν το Παρίσι μαζί με τις συντρόφους τους, στο περιθώριο της Εβδομάδας Μόδας, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο TikTok που δεν πέρασε απαρατήρητο. Στο στιγμιότυπο, ο 20χρονος Κρουζ βρίσκεται στο αυτοκίνητο με τη σύντροφό του Τζάκι Αποστέλ, ενώ δίπλα τους είναι ο 23χρονος Ρομέο με τη Κιμ Τέρνμπουλ. Η λεζάντα του βίντεο γράφει: «Φαντάσου να μας μισείς κι εμείς απλώς να είμαστε εδώ έτσι», μια φράση που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεση αιχμή προς τον Μπρούκλιν.

@cruzbeckham

Imagine hating and we’re just here like

♬ original sound – G.A

Το βίντεο έρχεται μετά εκρηκτικό δημόσιο ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, στην οποία δήλωνε πως δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί με τους γονείς του, κατηγορώντας ακόμα την οικογένειά του για εμμονή με τη δημόσια εικόνα και τα social media.

Μετά τις κατηγορίες του Μπρούκλιν – ανάμεσά τους και ο ισχυρισμός ότι η Βικτόρια «χόρεψε ανάρμοστα» μαζί του στον γάμο του – οι θαυμαστές της Posh Spice κινητοποιήθηκαν για να τη φέρουν στην κορυφή των charts. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: το single της Not Such An Innocent Girl από το 2001 ανέβηκε στην πρώτη θέση του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

