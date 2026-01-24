Ο χορός που «διέλυσε» τους Μπέκαμ: Ο Μαρκ Άντονι κατηγορείται για το οικογενειακό ρήγμα

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, σύμφωνα με την οποία, δεν έχει καμία πρόθεση να τα βρει με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Η ανάρτηση του Μπρούκλιν ήταν βούτυρο στο ψωμί των βρετανικών – και μη – ταμπλόιντ, ενώ ψάχνουν μανιωδώς τον ανάρμοστο χορό της Βικτόρια με τον γιο της στο γάμο του με την Νίκολα Πλετζ. Στο στόχαστρο της συνεχιζόμενης ρήξης έχει μπει και ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι.

Εξοργισμένοι θαυμαστές, σύμφωνα με την daily mail, τον κατηγορούν ότι ήταν εκείνος που άναψε το φυτίλι της μεγάλης ρήξης ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ, τη Βικτόρια Μπέκαμ και γενικότερα την οικογένειά του, κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Νίκολα Πλετζ το 2022.

Ο διάσημος τραγουδιστής, στενός φίλος της οικογένειας Beckham και πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez, είχε εμφανιστεί στο γαμήλιο πάρτι ως έκπληξη. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα σχόλιο και μια κίνησή του ήταν αρκετά για να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις που σημάδεψαν τη βραδιά – και ίσως ολόκληρη τη σχέση της οικογένειας.

«Η Βικτόρια είναι η πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα»

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός DJ Fat Tony, επίσης στενός φίλος των Beckham και παρών στο γάμο, ο Μαρκ Άντονι κάλεσε τον Μπρούκλιν στη σκηνή, ενώ όλοι περίμεναν τη νύφη για τον πρώτο χορό.

Συνέχισε, δε, παρουσιάζοντας τη Βικτόρια και λέγοντας πως είναι «η πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» και της ζήτησε να ανέβει στη σκηνή.

Στη συνέχεια, φέρεται να προέτρεψε τον Μπρούκλιν να τοποθετήσει τα χέρια του στη μέση της μητέρας του, ενώ εκείνη είχε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του, σε έναν αργό χορό που προκάλεσε αμηχανία στους καλεσμένους.

Η Νίκολα, σύμφωνα με τον DJ, ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε από την αίθουσα. Λίγο αργότερα, ο Μπρούκλιν έφυγε από τη σκηνή για να τη βρει.

Στα social media, δεκάδες χρήστες έσπευσαν να ρίξουν την ευθύνη στον τραγουδιστή: «Δηλαδή όλο αυτό ήταν φταίξιμο του Μαρκ Άντονι;».

Άλλοι έγραψαν: «Όλο αυτό το δράμα είναι δημιούργημα του Μαρκ Άντονι», «Ο Μπρούκλιν ξέσπασε στη μητέρα του γιατί ήταν πιο εύκολο από το να τα βάλει με τον Μαρκ Άντονι», «Η ιστορία που έγινε παγκόσμιο σκάνδαλο βασίστηκε σε λάθος άνθρωπο»

Μιλώντας στο Daily Mail και στην εκπομπή This Morning, ο DJ Fat Tony προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν η συμπεριφορά, αλλά η στιγμή: «Δεν υπήρχε τίποτα πρόστυχο ή υπερβολικό. Το πρόβλημα ήταν το timing. Ήταν η στιγμή της νύφης και του γαμπρού».