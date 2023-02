Η Κιμ Καρντάσιαν έχει χωρίς αμφιβολία… πληθωρικό κορμί, που ασφυκτιά όταν η influencer το κλείνει μέσα σε στενά ρούχα. Και όταν προσπαθεί να ανέβει σκαλιά φορώντας θεόστενα φορέματα ή φούστες τότε η εικόνα βγάζει γέλιο.

Άλλος στη θέση της Κιμ Καρντάσιαν ίσως να μην ήθελε να δημοσιοποιήσει τέτοιες στιγμές. Η influencer, όμως, δεν καταλαβαίνει απ’ αυτά.

Η Κιμ Καρντάσιαν έβγαλε στο φως ένα βίντεο, στο οποίο προσπαθεί να ανέβει μια σκάλα φορώντας μια κατακόκκινη, θεόστενη δημιουργία του οίκου Dolce & Gabbana «αυτοτρολάροντας» τον εαυτό της, καθώς η εικόνα της προσπάθειάς της να προχωρήσει στα σκαλιά προκαλεί γέλιο.

Η δύσκολη… άνοδος της Κιμ Καρντάσιαν στα σκαλιά έγινε στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο φορώντας ένα κόκκινο σετ, Dolce & Gabbana, το οποίο είναι τόσο στενό που δυσκολεύει το περπάτημά της.

Μάλιστα όταν έφτασε η ώρα να ανέβει τα σκαλιά, η influencer χρειάστηκε βοήθεια για να μη χάσει την ισορροπία της και κρατήθηκε από την κουπαστή.

Kim is ready for the @dolcegabbana show! 🔥 pic.twitter.com/9qhkA3lmf8