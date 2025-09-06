Λάκης Γαβαλάς για Ιωάννα Τούνη: «Να μου πει τι φίλτρο βάζει, να με βγάζετε και εμένα ωραίο»

Ο Λάκης Γαβαλάς εντοπίστηκε για ακόμα μια φορά στη Μύκονο και αναφέρθηκε στην Έφη Θώδη, την Ιωάννα Τούνη και τους δυο γάμους που είναι καλεσμένος. Με εξαιρετική διάθεση, ο γνωστός σχεδιαστής σταμάτησε μπροστά στην κάμερα και δεν αρνήθηκε να απαντήσει σε καμία από τις ερωτήσεις που του έγιναν.

«Η κάμερα σε βγάζει όπως είσαι» του είπε ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV. Ο Λάκης Γαβαλάς τότε αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη και στις συζητήσεις που γίνονται κατά καιρούς για τα φίλτρα ομορφιάς στα social media.

«Παιδιά ευχαριστώ πολύ που αδειάσατε τον δρόμο για μένα» είπε αρχικά με χιούμορ ο Λάκης Γαβαλάς, θέλοντας να τονίσει πως η Μύκονος έχει αρχίσει να αδειάζει μετά το τέλος του φετινού καλοκαιριού. «Τώρα βλέπω το GNTM, είναι μια εκπομπή στην τηλεόραση και υπάρχουν εκεί κάποιοι τύποι που λένε τι να φοράνε τα μοντέλα κι έτσι εμείς οι κοινοί θνητοί τι πρέπει να κάνουμε» πρόσθεσε ο σχεδιαστής.

Ο εκκεντρικός σχεδιαστής μόδας με την γνωστή αίσθηση του χιούμορ του και τον αυθορμητισμό του, αναφέρθηκε και στη συναυλία της Εφης Θώδη στη Άνω Μερά, την οποία παρακολούθησε.

Προ ημερών ο Λάκης Γαβαλάς είχε αποχαιρετήσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο και χαρακτήρισε ως τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας.