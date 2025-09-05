Λάκης Γαβαλάς για Τζόρτζιο Αρμάνι: «Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας»

Ο Λάκης Γαβαλάς αποχαιρέτησε τον Τζόρτζιο Αρμάνι λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του κορυφαίου Ιταλού σχεδιαστή. Οι δυο τους γνωρίζονταν και στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί. Ο σεβασμός ήταν αμοιβαίος.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε λίγες λέξεις για τον Τζόρτζιο Αρμάνι που πέθανε την Πέμπτη (04-09-2025) σε ηλικία 91 ετών.

«Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας. Του αιώνα μας… Adio GIORGIO ARMANI» έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε από τη ζωή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τους αγαπημένους του. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολλά τρέχοντα αλλά και μελλοντικά σχέδια.

Στη διαδρομή του αυτή άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, κερδίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό για την ικανότητά του να συνδέεται με όλους. Πάντα προσηλωμένος στις ανάγκες της κοινωνίας, υπήρξε δραστήριος σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στη στήριξη της αγαπημένης του πόλης, του Μιλάνου.

Τον Τζόρτζιο Αρμάνι αποχαιρέτησε με ανάρτηση στο Instagram και ο Πέτρος Κωστόπουλος.