Έφη Θώδη: Τραγούδησε το «Eye οf the tiger» στη Μύκονο και ο Λάκης Γαβαλάς την αποθέωσε

Η Έφη Θώδη εμφανίστηκε προ ημερών σε νυχτερινό κέντρο της Μυκόνου και τραγούδησε ακόμα και το «Eye οf the tiger». Ανάμεσα στους θαμώνες ήταν και ο Λάκης Γαβαλάς που έδειχνε να το απολαμβάνει. Η τραγουδίστρια κρατούσε κατά διαστήματα και ένα «Labubu» με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά. Η Μύκονος παραμένει γεμάτη από τουρίστες και ας έχει ολοκληρωθεί το φετινό καλοκαίρι.

Η Έφη Θώδη ερμήνευσε τις επιτυχίες της, τραγούδησε νησιώτικα και τόλμησε για ακόμα μια φορά να ερμηνεύσει τραγούδια από το ξένο ρεπερτόριο, μεταξύ των οποίων και το γνωστό σε όλους «Eye of the tiger». Ο Λάκης Γαβαλάς καταγράφηκε να χορεύει και να αποθεώνει την τραγουδίστρια.

Η Έφη Θώδη δεν θα μπορούσε βέβαια να μην συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της και το αγαπημένο της «I love you baby» που κάνει τον κόσμο να παραληρεί. Μικρή λεπτομέρεια; Το τραγούδησε κρατώντας στα χέρια της ένα κουκλάκι «Labubu» που φαίνεται να έχει γίνει το αγαπημένο της αξεσουάρ τον τελευταίο καιρό.

Ανάμεσα στους θεατές ο Λάκης Γαβαλάς με την παρέα του, η Έλενα Γαλύφα, ο Πλάτωνας Παπαδόπουλος και η Υβόννη Ντόστα που διασκέδασαν με την ψυχή τους, χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Έφη Θώδη τραγούδησε το «Eye οf the tiger» και αναστάτωσε τη Μύκονο… αλλά και τον Λάκη Γαβαλά pic.twitter.com/63kWfDhl05 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 2, 2025

Προ ημερών, viral στο διαδίκτυο είχε γίνει το ξέσπασμα της Έφης Θώδη για το ChatGPT. «Είμαι η Έφη Θώδη και σου λέω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από ‘δω”. Είσαι του διαβόλου, θα καταστρέψεις την κοινωνία αλλά δεν θα μπορέσεις είσαι η κατάρα του αιώνα» ξεκίνησε την επίθεση της η τραγουδίστρια.