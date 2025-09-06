Λάμπρος Κωνσταντάρας, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Θέμης Γεωργαντάς σε εικόνες από το ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη

Οι τρεις φίλοι: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Θέμης Γεωργαντάς αποφάσισαν να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη, πριν επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Λίγες μέρες μετά την κηδεία του πατέρα του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έφυγε για ταξίδι στη Νέα Υόρκη, με την ελπίδα να αποφορτιστεί. Μαζί του ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Θέμης Γεωργαντάς. Συνδέονται με φιλία χρόνων και δεν αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι όλοι μαζί.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας γράφει: «Λένε ότι ένα ταξίδι με φίλους καρδιάς, τα θεραπεύει όλα. Το επιβεβαιώνω αν και όλη την ώρα η σκέψη μου είναι στην Αθήνα, ξέρω ότι η μητέρα μου χαίρεται που περνάω καλά και ξεχνιέται -στιγμιαία- με τα βίντεο που της στέλνω».

Στις εικόνες οι τρεις φίλοι ποζάρουν μαζί και είναι χαμογελαστοί. Τα σχόλια των διαδικτυακών φίλων τους δεν άργησαν, με τους περισσότερους να τους στέλνουν ευχές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

Την πρώτη ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εμπλούτισε με φωτογραφίες της οικογένειάς του και μία συγκινητική λεζάντα στην οποία γράφει πως από τη στιγμή που πέθανε, κάτι ξεριζώθηκε μέσα του.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», έγραψε μεταξύ άλλων