Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρετά τον πατέρα του, Δημήτρη – «Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου»

«Ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Με μία σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων, την Κυριακή (24.08.2025).

Την ανάρτηση εμπλούτισε με φωτογραφίες της οικογένειάς του και μία συγκινητική λεζάντα στην οποία γράφει πως από τη στιγμή που πέθανε, κάτι ξεριζώθηκε μέσα του.

Ο γιος του δημοσιογράφου και επίσης δημοσιογράφος στάθηκε και στα χρόνια που οι γονείς του ήταν παντρεμένοι. Σε λίγους μήνες ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και η Βίκυ Βουρλάκη θα έκλειναν τα 60 χρόνια γάμου.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε και για το δαχτυλίδι που ανέβασε ανάμεσα στις άλλες φωτογραφίες. Όπως είπε, αυτό το δαχτυλίδι το έβγαλε ο πατέρας του από το χέρι του παππού του, του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή. Όπως το λέει η «παράδοση» της οικογένειας, αυτό το δαχτυλίδι έβγαλε τώρα από το χέρι του πατέρα του και ο ίδιος.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», έγραψε αρχικά.

«Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα σ’ αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά» συνέχισε.

Η κόρη του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Παυλίνα, αναδημοσίευσε την ανάρτηση του αδελφού της προσθέτοντας μόνο μία λευκή καρδιά.