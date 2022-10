Άγνωστοι έκλεψαν τον υπολογιστή της Λάνα Ντελ Ρέι και μαζί του, τρεις βιντεοκάμερες και αρκετούς σκληρούς δίσκους από το αυτοκίνητό της, ενώ ήταν σταθμευμένο στο Λος Άντζελες. Η τραγουδίστρια με βίντεο στο Instagram ενημέρωσε τους ακόλουθούς της ότι έχασε το προσχέδιο του βιβλίου της και πολλά τραγούδια.

Η Λάνα Ντελ Ρέι αποκάλυψε ότι η κλοπή του υπολογιστή είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή ορισμένων ημιτελών τραγουδιών, καθώς και προσωπικών φωτογραφιών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Ανέφερε ακόμη ότι αναγκάστηκε να διαγράψει τα αρχεία του φορητού υπολογιστή της, που περιελάμβαναν ένα μεγάλο προσχέδιο βιβλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπρεπε να καθαρίσω από απόσταση τον υπολογιστή που είχε το βιβλίο μου 200 σελίδων για τον Simon & Schuster, δεν είχα δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας σε cloud. … Και παρόλα αυτά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μπορούν, και αυτή την εβδομάδα, να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο τηλέφωνό μου και να κυκλοφορούν τα τραγούδια και τις προσωπικές μας φωτογραφίες» είπε.

Η Λάνα Ντελ Ρέι εξέφρασε ανησυχίες για τα στιγμιότυπα που περιέχονται στα κλεμμένα αντικείμενα, εξηγώντας ότι σε αυτά τα πλάνα περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς της τα τελευταία δύο χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Top story: @Much: '#lanadelrey shares an update with fans about her music that was stolen and leaked 😥❤️‍🩹 [🎥: @PopBase] ' pic.twitter.com/FxXyt2QcIj, see more https://t.co/enw7j5fERw