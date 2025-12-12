Λένα Δροσάκη: «Πέρασα θέματα υγείας μόλις είχα γεννήσει και μόλις παντρεύτηκα χώρισα»

Στη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο αλλά και στην απόφαση να αναθεωρήσει τα πάντα στη ζωή της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Λένα Δροσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός το απόγευμα της Παρασκευής (12.12.2025) βρέθηκε καλεσμένη στην «Στούντιο 4» και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για όλα. Μάλιστα, η Λένα Δροσάκη εξομολογήθηκε ότι στα 40 της έκανε ένα μεγάλο πάρτι, διότι μόλις είχε χωρίσει από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν ήμουν 29, έπαθα ένα σοκ. Εκεί έπαθα το πρώτο μου σοκ, η αλήθεια είναι και δεν ξέρω γιατί. Όταν πήγα 40, έκανα ένα τεράστιο πάρτι διότι ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου. Μόλις είχα χωρίσει, μόλις είχε βγει η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, είχα ένα παιδί και συνειδητοποίησα ότι από δω και πέρα η ζωή μου θα είναι κάτι άλλο», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η όμορφη ηθοποιός.

«Το κάτι άλλο είναι η συνειδητοποίηση του τι θέλω εγώ. Τι έχω ανάγκη εγώ, τι χρειάζομαι εγώ, χωρίς να είναι τεράστιο το εγώ. Οπότε άρχισε η Λένα να υπάρχει ως προτεραιότητα, ως αναγνώριση των αναγκών της που πλέον άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή» συμπλήρωσε, ακόμα, η Λένα Δροσάκη.

«Όταν ήρθε η κατραπακιά και το εμείς… bye bye, χρειάζεται να ξαναναγνωρίσω ποια είναι η Λένα με ένα παιδί και μετά από όλα αυτά που είχε περάσει. Ξεκίνησα από την αρχή να το χτίζω, τουβλάκι τουβλάκι, χωρίς υπερβολή. Το λέω αλήθεια διότι πέρασα θέματα υγείας μόλις είχα γεννήσει, μόλις παντρεύτηκα… χώρισα, είχα μπει σε ένα καινούργιο σπίτι και η μαμά μου κινδύνευε και είχε θέματα υγείας. Έπεσαν πάρα πολλά», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.