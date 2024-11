Λίαμ Πέιν: Τρεις συλλήψεις στην Αργεντινή για τον θάνατο του πρώην τραγουδιστή των One Direction

Χειροπέδες σε τρία άτομα για τον θάνατο του πρώην τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν, πέρασαν αστυνομικοί της Αργεντινής. Στις 16 Οκτωβρίου ο διάσημος καλλιτέχνης έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου του Μπουένος Άιρες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το tmz.com, σχεδόν έναν μήνα μετά τον τραγικό χαμό του Λίαμ Πέιν, οι αρχές της Αργεντινής συνέλαβαν δύο εργαζόμενους του ξενοδοχείου «CasaSur Palermo» και ένα τρίτο άτομο.

«Η αστυνομία συνέλαβε δύο εργαζόμενους του ξενοδοχείου, οι οποίοι κατηγορούνται για την προμήθεια των ναρκωτικών», σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, που επικαλούνται τις εισαγγελικές αρχές της πρωτεύουσας της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι «έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος επίσης κρατείται».

Στις 16 Οκτωβρίου, ο Πέιν πέθανε σε ηλικία 31 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Ο αδικοχαμένος πρώην τραγουδιστής των One Direction, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το «The X Factor» το 2010, έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στο Μπουένος Άιρες και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Three people have been charged in connection with the death of One Direction star Liam Payne in Argentina, the public prosecutor’s office in the country has said.



