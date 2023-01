Καρδιακή ανακοπή έπαθε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αφού της έγινε ΚΑΡΠΑ στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι γιατροί κατάφεραν να «ανακτήσουν τον σφυγμό της», προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ενώ όπως αναφέρει το ΤΜΖ της χορηγήθηκε αδρεναλίνη για να επανέλθει ο σφυγμός της.

Lisa Marie Presley suffers ‘cardiac arrest’ and is rushed to hospital after being given CPR at home https://t.co/stjfnEmgdM pic.twitter.com/6KTCYY4iu9