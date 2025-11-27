Lifestyle

MadWalk 2025: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με παραδοσιακό look τραγούδησε την «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου

Ο τραγουδιστής ερμήνευε το γνωστό τραγούδι σε μία πιο σύγχρονη εκδοχή του και ενώ μπροστά του έκαναν πασαρέλα μοντέλα που φορούσαν παραδοσιακές στολές
Γιώργος Μαζωνάκης

Με φόντο τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στην σκηνή του MadWalk 2025, την «Θαλασσογραφία» σε μία πιο σύγχρονη και ηλεκτρονική εκδοχή της.

Γιορτή για τη μόδα το χθεσινό βράδυ (26.11.2025). Πλήθος καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, ατόμων από τη showbiz και μοντέλων έδωσαν το παρών στο MadWalk 2025 ώστε να δουν τις νέες δημιουργίες των σχεδιαστών μόδας. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν κατά τη διάρκεια της πασαρέλας ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης που ύμνησε με τον τρόπο του τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευε την «Θαλασσογραφία» σε μία πιο σύγχρονη εκδοχή της και ενώ μπροστά του έκαναν πασαρέλα μοντέλα που φορούσαν παραδοσιακές στολές.

Σε παρόμοιο στιλ ντύθηκε και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Δείτε εδώ όλες τις λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025.

Το κοινό τον αντάμειψε με χειροκροτήματα, με την παρουσία του να αφήνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη φετινή διοργάνωση του MadWalk 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo