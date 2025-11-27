MadWalk 2025: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με παραδοσιακό look τραγούδησε την «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου

Με φόντο τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στην σκηνή του MadWalk 2025, την «Θαλασσογραφία» σε μία πιο σύγχρονη και ηλεκτρονική εκδοχή της.

Γιορτή για τη μόδα το χθεσινό βράδυ (26.11.2025). Πλήθος καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, ατόμων από τη showbiz και μοντέλων έδωσαν το παρών στο MadWalk 2025 ώστε να δουν τις νέες δημιουργίες των σχεδιαστών μόδας. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν κατά τη διάρκεια της πασαρέλας ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης που ύμνησε με τον τρόπο του τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευε την «Θαλασσογραφία» σε μία πιο σύγχρονη εκδοχή της και ενώ μπροστά του έκαναν πασαρέλα μοντέλα που φορούσαν παραδοσιακές στολές.

Σε παρόμοιο στιλ ντύθηκε και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το κοινό τον αντάμειψε με χειροκροτήματα, με την παρουσία του να αφήνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη φετινή διοργάνωση του MadWalk 2025.