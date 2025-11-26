MadWalk 2025: Οι πιο λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί που μαγνήτισαν τα βλέμματα

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (26.11.2025) αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των MadWalk, το οποίο διεξάγεται στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.

Το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project πραγματοποιείται και φέτος για να ενώσει τη μόδα με τη μουσική και στη σκηνή των MadWalk θα περπατήσουν αγαπημένα πρόσωπα της μόδας και τα μεγαλύτερα αστέρια του μουσικού πενταγράμμου. Στο κόκκινο χαλί τα βλέμματα μαγνήτισαν οι πανέμορφες καλεσμένες του show.

Η Χριστίνα Μπόμπα, η Evangelia, η Τάνια Μπρεάζου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η Αθηνά Οικονομάκου, η Ιλένια Ουίλιαμς και η Ρία Ελληνίδου είναι μερικές από τις λαμπερές κυρίες που έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Το φετινό MadWalk by Three Cents ανοίγει με τον Σάκη Ρουβά, στη συνέχεια θα ανέβει στο stage η Anastasia και ο Antonis Dimitriadis για την συλλογή της About You, η Evangelia για την Pink Woman, ενώ η Josephine θα ενώσει τις δυνάμεις της με τους Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos.

Επίσης, οι Inco θα δώσουν τον ρυθμό τους για τη Bodytalk, η Lila θα απογειώσει τη συνεργασία της με την adidas για ακόμη μία χρονιά και ο Lil Koni επιστρέφει στο runway, με σχεδιαστή ή brand που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η Gaia Mercuri θα «περπατήσει» για το αγαπημένο δίδυμο των Deux Hommes, οι Papazo & Akylas θα παρουσιάσουν τη δημιουργική ματιά της Orsalia Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ.

Η Tamta θα συμμετέχει με σχεδιαστή που θα τη συνοδεύσει να ανακοινώνεται σύντομα, ο Tso θα συνεργαστεί με το ανερχόμενο brand Greatness Athens, ενώ οι Yucatan μαζί με την Katerine Duska θα απογειώσουν τη συλλογή του Vrettos Vrettakos.

Ο Zaf «θα ντύσει» τη συλλογή του Sotiris Georgiou by Colgate και η Ήβη Αδάμου θα εμφανιστεί για το 5226 by Celia Kritharioti.

Η Τάνια Μπρεάζου θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Dimitri Petrou για τη Three Cents, ο Θοδωρής Φέρρης θα απογειώσει το catwalk για την Celia Kritharioti και η Ελένη Φουρέιρα θα επιστρέψει φέτος με τον Markello Polydorou.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, η συνεργασία των Yama & Billie Kark με τον Apostolo Mitropoulo για τη ΔΕΗ η οποία συμμετέχει και φέτος ως Μεγάλος Υποστηρικτής της διοργάνωσης. Special Guest τoυ fashion & music project, ο Γιώργος Μαζωνάκης, για το MadWalk of Fame, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος.

Επίσης, μια νέα τιμητική βράβευση που έρχεται «να φωτίσει» τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα. Πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame, η Calliope.

Παράλληλα, το MadWalk ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, στηρίζοντας την αποστολή της με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.