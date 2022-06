Οι Μάικλ Τζ. Φοξ, Νταϊάν Ουόρεν, Εουζάν Παλσύ και Πίτερ Γουίαρ θα λάβουν τιμητικά βραβεία στην τελετή της 13ης απονομής των «βραβείων Governors» στις 19 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Επιλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας λόγω της «ανεξίτηλης συμβολής τους στον κινηματογράφο και στον κόσμο γενικότερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν.

Ο αγαπημένος ηθοποιός Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox) έγινε γνωστός μεταξύ άλλων, παίζοντας τον Άλεξ Π. Κίτον στην κωμική σειρά «Family Ties», για επτά σεζόν και από τον ρόλο του ως Μάρτι ΜακΦλάι στην κινηματογραφική σειρά «Back to the Future». Ο ηθοποιός, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον και ίδρυσε το Ίδρυμα «Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research» το 2000, είναι κάτοχος πέντε Έμμυ, τεσσάρων Χρυσών Σφαιρών, δύο βραβείων Screen Actors Guild και ενός Γκράμι.

«Η διαρκής υπεράσπιση της έρευνας για τη νόσο του Πάρκινσον από τον Μάικλ Τζ. Φοξ παράλληλα με την μεγάλη αισιοδοξία του αποτελεί παράδειγμα για εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ρούμπιν για την κληρονομιά του Φοξ.

Η Εουζάν Παλσύ, απέσπασε την αναγνώριση των κριτικών για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία «Sugar Cane Alley», η οποία κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1983 – για πρώτη φορά για έγχρωμη σκηνοθέτιδα.

Η Νταϊάν Ουόρεν έχει κερδίσει 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία του πρωτότυπου τραγουδιού για μελωδίες όπως τα «Nothing’s Gonna Stop Us Now», «Because You Loved Me», «How Do I Live», «I Don’t Want To Miss A Thing», και «Stand Up for Something». Έχει υπογράψει την μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες.

«Η μουσική και οι στίχοι της Ουόρεν έχουν συμβάλει στον συναισθηματικό αντίκτυπο αμέτρητων κινηματογραφικών ταινιών και έχει εμπνεύσει γενιές μουσικών καλλιτεχνών», δήλωσε ο Ρούμπιν.

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Πίτερ Γουίαρ είναι γνωστός μεταξύ άλλων για την αυστραλιανή ταινία μυστηρίου του 1975 «Picnic at Hanging Rock» και για την ταινία μυστηρίου του 1977 «The Last Wave», με τον Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν είπε χαρακτηριστικά ότι τον διακρίνει η απόλυτη δεξιότητα στη τέχνη και με το έργο του «μας υπενθυμίζει τη δύναμη του κινηματογράφου να αποτυπώσει όλο το φάσμα των ανθρώπινων βιωμάτων».