Μάικλ Τζάκσον: Τα μυστικά της Ντέμπι Ρόου και η σοκαριστική φήμη πως ο Μάρλον Μπράντο ήταν ο πατέρας του Μπλάνκετ

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς της ποπ», υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μουσικής σκηνής του 20ού αιώνα. Με μια καριέρα που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια στους Jackson 5 και κορυφώθηκε με παγκόσμια επιτυχία όπως τα άλμπουμ Thriller και Bad, ο Τζάκσον καθόρισε μια ολόκληρη εποχή στη μουσική, στο στυλ και στον χορό.
Η ζωή του Μάικλ Τζάκσον όμως δεν περιορίστηκε στη λάμψη της σκηνής. Η εμμονή του με την εμφάνισή του, τις πλαστικές επεμβάσεις και τη λεύκανση του δέρματός του, σε συνδυασμό με τα πολυσυζητημένα σκάνδαλα παιδεραστίας που τον στιγμάτισαν, τον μετέτρεψαν σε μια μορφή που οι θαυμαστές λάτρευαν και οι επικριτές αμφισβητούσαν. Ο Τζάκσον ήταν ταυτόχρονα ιδιοφυΐα και αίνιγμα, ένας άνθρωπος που ενσάρκωσε τη λάμψη της ποπ κουλτούρας και τις σκιές που κρύβει η διασημότητα.
Όλοι γνώριζαν ότι ο βασιλιάς της ποπ προσπαθούσε πολλά χρόνια είτε με απανωτές επεμβάσεις είτε με άλλο άγνωστο τρόπο να επέμβει στο χρώμα του δέρματός του, και να το κάνει λευκό. Αυτό ήταν εμφανές, όχι τόσο στη σκηνή όσο στις φωτογραφίσεις από παπαράτσι σε διάφορες χρονικές στιγμές στις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, παρά το γεγονός ότι πάντα προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό του με καπέλο, γυαλιά, φουλάρια στο ύψος της μύτης και τα μαλλιά πεσμένα μπροστά.
Αυτό που δεν ήταν γνωστό και αποκαλύφθηκε με τον θάνατό του, ήταν ότι ο Μάικλ Τζάκσον έπασχε από λεύκη, μία ασθένεια που προκαλεί κηλίδες αποχρωματισμού του δέρματος.
Οι ερευνητές της Αστυνομίας βρήκαν στη νοικιασμένη βίλα του Μάικλ Τζάκσον στην Καλιφόρνια την κρέμα που λεύκαινε το δέρμα του. Και τη χρησιμοποιούσε για να δίνει ένα ομοιόμορφο λευκό χρώμα, έτσι ώστε να μην είναι εμφανείς οι κηλίδες.
Η νοσοκόμα που έκανε πραγματικότητα το όνειρο του Μάικλ Τζάκσον να γίνει πατέρας
Η Ντέμπι Ρόου, πρώην σύζυγος του Μάικλ Τζάκσον, έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους. Σπάνια εμφανίζεται δημόσια.
Αγνώριστη, δε, ήταν στην τελευταία της σπάνια έξοδος τον Απρίλιο του 2022, εννέα χρόνια μετά τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.