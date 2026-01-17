Lifestyle

Μάικλ Τζάκσον: Τα μυστικά της Ντέμπι Ρόου και η σοκαριστική φήμη πως ο Μάρλον Μπράντο ήταν ο πατέρας του Μπλάνκετ

Ο Μάικλ Τζάκσον με ένα από τα παιδιά του στο μπαλκόνι και σκεπασμένο το κεφάλι του μωρού

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς της ποπ», υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μουσικής σκηνής του 20ού αιώνα. Με μια καριέρα που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια στους Jackson 5 και κορυφώθηκε με παγκόσμια επιτυχία όπως τα άλμπουμ Thriller και Bad, ο Τζάκσον καθόρισε μια ολόκληρη εποχή στη μουσική, στο στυλ και στον χορό.

Η ζωή του Μάικλ Τζάκσον όμως δεν περιορίστηκε στη λάμψη της σκηνής. Η εμμονή του με την εμφάνισή του, τις πλαστικές επεμβάσεις και τη λεύκανση του δέρματός του, σε συνδυασμό με τα πολυσυζητημένα σκάνδαλα παιδεραστίας που τον στιγμάτισαν, τον μετέτρεψαν σε μια μορφή που οι θαυμαστές λάτρευαν και οι επικριτές αμφισβητούσαν. Ο Τζάκσον ήταν ταυτόχρονα ιδιοφυΐα και αίνιγμα, ένας άνθρωπος που ενσάρκωσε τη λάμψη της ποπ κουλτούρας και τις σκιές που κρύβει η διασημότητα.

Όλοι γνώριζαν ότι ο βασιλιάς της ποπ προσπαθούσε πολλά χρόνια είτε με απανωτές επεμβάσεις είτε με άλλο άγνωστο τρόπο να επέμβει στο χρώμα του δέρματός του, και να το κάνει λευκό. Αυτό ήταν εμφανές, όχι τόσο στη σκηνή όσο στις φωτογραφίσεις από παπαράτσι σε διάφορες χρονικές στιγμές στις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, παρά το γεγονός ότι πάντα προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό του με καπέλο, γυαλιά, φουλάρια στο ύψος της μύτης και τα μαλλιά πεσμένα μπροστά.

Αυτό που δεν ήταν γνωστό και αποκαλύφθηκε με τον θάνατό του, ήταν ότι ο Μάικλ Τζάκσον έπασχε από λεύκη, μία ασθένεια που προκαλεί κηλίδες αποχρωματισμού του δέρματος.

Οι ερευνητές της Αστυνομίας βρήκαν στη νοικιασμένη βίλα του Μάικλ Τζάκσον στην Καλιφόρνια την κρέμα που λεύκαινε το δέρμα του. Και τη χρησιμοποιούσε για να δίνει ένα ομοιόμορφο λευκό χρώμα, έτσι ώστε να μην είναι εμφανείς οι κηλίδες.

Η νοσοκόμα που έκανε πραγματικότητα το όνειρο του Μάικλ Τζάκσον να γίνει πατέρας

Η Ντέμπι Ρόου, πρώην σύζυγος του Μάικλ Τζάκσον, έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους. Σπάνια εμφανίζεται δημόσια.

Αγνώριστη, δε, ήταν στην τελευταία της σπάνια έξοδος τον Απρίλιο του 2022, εννέα χρόνια μετά τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

Ο Μάικλ Τζάκσον και με την πρώην σύζυγό του Ντέμπι Ρόου
Ο Μάικλ Τζάκσον και με την πρώην σύζυγό του Ντέμπι Ρόου / Photo by Michel Dufour / WireImage via Getty

Η 67χρονη πρώην νοσοκόμα είναι η μητέρα των δύο παιδιών του βασιλιά της ποπ, της 27χρονης Πάρις και του 28χρονου Πρινς. Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν επίσης πατέρας του 23χρονου Μπλάνκετ, γνωστού σήμερα ως «Μπίγκι» Τζάκσον, που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας, της οποίας η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

Ωστόσο, εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες ότι ο βασιλιάς της ποπ ίσως να μην ήταν ο βιολογικός πατέρας κανενός από τα τρία παιδιά του.

Η Ντέμπι Ρόου είχε ήδη κάνει έναν αποτυχημένο γάμο όταν γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έμελλε να ταράξει την μέχρι τότε ήσυχη ζωή της.

Σύμφωνα με την ίδια, γνωρίστηκαν στο ιατρείο, όταν ο Μάικλ Τζάκσον επισκεπτόταν τον δερματολόγο - στον οποίο εργαζόταν ως βοηθός η Ρόου - για θεραπεία λεύκης. Ήταν η περίοδος λίγο μετά τον χωρισμό του Τζάκσον από το γάμο του με την Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, τη μοναχοκόρη του Έλβις Πρίσλεϊ.

Η Ντέμπι, φανατική θαυμάστρια του τραγουδιστή, του πρότεινε να γεννήσει τα παιδιά του, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. Η Ντέμπι και ο Μάικλ Τζάκσον ήταν συνομήλικοι και παντρεύτηκαν μυστικά το 1996 στη Σίδνεϊ, για να χωρίσουν τέσσερα χρόνια αργότερα.

Μετά τον χωρισμό, η Ντέμπι αποτραβήχτηκε από τα φώτα, αν και το 2022 εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ του TMZ, παραδεχόμενη ότι ένιωσε «μέρος της ευθύνης» για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και εκφράζοντας τη λύπη της που δεν τον βοήθησε περισσότερο όταν εθίστηκε στα παυσίπονα.

Αφού το ζευγάρι πήρε διαζύγιο, η Ντέμπι Ρόου του παραχώρησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών, ενώ η ίδια αποχώρησε λαμβάνοντας 8.000.000 δολάρια και ένα σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό και δεν δικαιούταν μέρος της περιουσίας του διάσημου συζύγου της.

Το 2004, αφού ο Τζάκσον κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η Ρόου έκανε προσφυγή αλλά κατάφερε μόνο να επισκέπτεται τα παιδιά της για περιορισμένες ώρες. Το 2009, μετά τον θάνατο του βασιλιά της ποπ, την κηδεμονία ανέλαβε η μητέρα του η οποία συμφώνησε ότι η Ρόου μπορούσε να επισκέπτεται συχνότερα τα παιδιά.

Το 2016, η Ντέμπι Ρόου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, γεγονός που την ώθησε να ξαναχτίσει τη σχέση της με την κόρη της, Πάρις, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, δήλωσε: «Είναι ο βράχος μου, είναι απίθανη. Ήταν πάντα δίπλα μου. Το πρώτο τηλεφώνημα, χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα για να με καλέσει όταν έμαθε τα νέα».

Το 2017, η Πάρις Τζάκσον γιόρτασε μαζί της την τελευταία θεραπεία χημειοθεραπείας, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεση.

Μάικλ Τζάκσον με τον γιο του Πρινς
Ο Μάικλ Τζάκσον κρατά τον 8 μηνών γιο του Πρινς Μάικλ Τζάκσον Β', γνωστός και ως Μπλάνκετ, στο μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Βερολίνο, σε μια σκηνή που σόκαρε και έμεινε στην ιστορία / Photo by Olaf Selchow / Getty Images

Σκιές και μυστήρια γύρω από την πατρότητα των παιδιών του

Η Ντέμπι Ρόου ήταν μητέρα των δύο μεγαλύτερων παιδιών του Μάικλ Τζάκσον. Ωστόσο, νέες φήμες θέτουν υπό αμφισβήτηση την πατρότητα του μικρότερου, Πρινς Μάικλ Τζάκσον Β΄, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός ως Blanket (Μπλάνκετ). Το 2015, άλλαξε το όνομά του σε Bigi, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι ο θρυλικός ηθοποιός, Μάρλον Μπράντο, ο αξέχαστος γόης του κινηματογράφου, φέρεται να είναι ο βιολογικός πατέρας του και ότι εκείνος είχε δώσει το σπέρμα για τη σύλληψή του. 

Οι Πάρις και Πρινς ενημερώθηκαν πρόσφατα για αυτό το σενάριο, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Τα ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά των παιδιών – τα ξανθά μαλλιά του Πρινς και τα μπλε μάτια της Πάρις – ενίσχυσαν τις σκιές και τις υποψίες περί πατρότητας των παιδιών, ενώ η εμμονή του Μάικλ να καλύπτει τα πρόσωπά τους δημοσίως πίσω από μάσκες και κουβέρτες τροφοδότησε περαιτέρω τις φήμες.

Ο ίδιος είχε δηλώσει το 2003 ότι χρησιμοποίησε τα δικά του σπερματοζωάρια για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά και παρένθετη μητέρα για τον μικρότερο, αλλά οι ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για τα λεγόμενά του.

Ένας μυστικός δεσμός ανάμεσα σε δύο θρύλους

Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Μάρλον Μπράντο ήταν στενοί φίλοι. Και οι δύο ήταν παγκόσμιοι σταρ, αλλά ταυτόχρονα άνθρωποι με έντονη ανάγκη για ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, αυτή η βαθιά και στενή σχέση αποτέλεσε τη βάση για τη γέννηση της φήμης ότι ο Μπράντο ενδέχεται να δώρισε σπέρμα, ώστε ο Τζάκσον να αποκτήσει το τρίτο του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας το 2002.

Τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον Πρινς, Μπίγκι και Πάρις
Τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον Πρινς, Μπίγκι και Πάρις / AP Photo / Joel Ryan, file

Η οικογένεια Τζάκσον δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια τέτοιους ισχυρισμούς. Ωστόσο, άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι η χρήση δοτών σπέρματος από τον Τζάκσον ήταν επί χρόνια «κοινό μυστικό», χωρίς όμως να κατονομάζονται πρόσωπα.

Ο Μπλάνκετ, ο μικρότερος γιος του Μάικλ Τζάκσον, βρέθηκε από μικρή ηλικία στο επίκεντρο συζητήσεων για την καταγωγή του. Οι εικασίες εντάθηκαν όταν θαυμαστές στα social media άρχισαν να επισημαίνουν τις ομοιότητες ανάμεσα στον «Μπίγκι» και τον Μίκο Μπράντο, γιο του Μάρλον Μπράντο, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως οδηγός και σωματοφύλακας του Τζάκσον.

Ο ίδιος ο Μπράντο, γνωστός για την εκκεντρικότητά του και την απομονωμένη ζωή του, είχε τουλάχιστον 11 παιδιά και δεν έκρυβε την ιδιαίτερη στάση του απέναντι στην οικογένεια και την πατρότητα, γεγονός που ενισχύει - χωρίς να αποδεικνύει - τα σενάρια.

Η αναβίωση της θεωρίας για τον Μπλάνκετ συμπίπτει με μια περίοδο έντονων συγκρούσεων γύρω από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον.

Η κόρη του, Πάρις Τζάκσον, έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τους διαχειριστές της περιουσίας για κακοδιαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και για υπερβολικές αμοιβές προς νομικά γραφεία.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η υπόθεση με τον Μπράντο ξαναφέρνει στο φως «παλιά μυστικά του Χόλιγουντ», αποκαλύπτοντας μια από τις πιο αινιγματικές φιλίες της παγκόσμιας σόουμπιζ.

Παρά τις φήμες, δεν υπάρχει καμία επίσημη απόδειξη, αφήνοντας την ιστορία να αιωρείται σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα – ακριβώς όπως συνέβαινε και με τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
149
110
81
71
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ναταλία Γερμανού: «Υπάρχει ζωή και χωρίς τηλεόραση, ο εχθρός της εκπομπής μου είναι ο τίτλος της»
«Προφανέστατα θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να παραδώσω κι εγώ μια σκυτάλη σε επόμενη γενιά, σε άλλους παρουσιαστές» είπε η Ναταλία Γερμανού στην συνέντευξή της στο zappit.gr
Ναταλία Γερμανού
Σπύρος Μπιμπίλας: «Δεν παραιτούμαι αλλά η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε»
Για τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με τον Χρήστο Κούγια, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση έχει ήδη κλείσει δικαστικά και δεν θέλει να δώσει περαιτέρω δημοσιότητα στο θέμα
μπιμπίλας
Newsit logo
Newsit logo