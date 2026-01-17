Μάικλ Τζάκσον: Τα μυστικά της Ντέμπι Ρόου και η σοκαριστική φήμη πως ο Μάρλον Μπράντο ήταν ο πατέρας του Μπλάνκετ

Η 67χρονη πρώην νοσοκόμα είναι η μητέρα των δύο παιδιών του βασιλιά της ποπ, της 27χρονης Πάρις και του 28χρονου Πρινς. Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν επίσης πατέρας του 23χρονου Μπλάνκετ, γνωστού σήμερα ως «Μπίγκι» Τζάκσον, που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας, της οποίας η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

Ωστόσο, εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες ότι ο βασιλιάς της ποπ ίσως να μην ήταν ο βιολογικός πατέρας κανενός από τα τρία παιδιά του.

Η Ντέμπι Ρόου είχε ήδη κάνει έναν αποτυχημένο γάμο όταν γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έμελλε να ταράξει την μέχρι τότε ήσυχη ζωή της.

Σύμφωνα με την ίδια, γνωρίστηκαν στο ιατρείο, όταν ο Μάικλ Τζάκσον επισκεπτόταν τον δερματολόγο - στον οποίο εργαζόταν ως βοηθός η Ρόου - για θεραπεία λεύκης. Ήταν η περίοδος λίγο μετά τον χωρισμό του Τζάκσον από το γάμο του με την Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, τη μοναχοκόρη του Έλβις Πρίσλεϊ.

Η Ντέμπι, φανατική θαυμάστρια του τραγουδιστή, του πρότεινε να γεννήσει τα παιδιά του, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. Η Ντέμπι και ο Μάικλ Τζάκσον ήταν συνομήλικοι και παντρεύτηκαν μυστικά το 1996 στη Σίδνεϊ, για να χωρίσουν τέσσερα χρόνια αργότερα.

Μετά τον χωρισμό, η Ντέμπι αποτραβήχτηκε από τα φώτα, αν και το 2022 εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ του TMZ, παραδεχόμενη ότι ένιωσε «μέρος της ευθύνης» για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και εκφράζοντας τη λύπη της που δεν τον βοήθησε περισσότερο όταν εθίστηκε στα παυσίπονα.

Αφού το ζευγάρι πήρε διαζύγιο, η Ντέμπι Ρόου του παραχώρησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών, ενώ η ίδια αποχώρησε λαμβάνοντας 8.000.000 δολάρια και ένα σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό και δεν δικαιούταν μέρος της περιουσίας του διάσημου συζύγου της.

Το 2004, αφού ο Τζάκσον κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η Ρόου έκανε προσφυγή αλλά κατάφερε μόνο να επισκέπτεται τα παιδιά της για περιορισμένες ώρες. Το 2009, μετά τον θάνατο του βασιλιά της ποπ, την κηδεμονία ανέλαβε η μητέρα του η οποία συμφώνησε ότι η Ρόου μπορούσε να επισκέπτεται συχνότερα τα παιδιά.

Το 2016, η Ντέμπι Ρόου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, γεγονός που την ώθησε να ξαναχτίσει τη σχέση της με την κόρη της, Πάρις, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, δήλωσε: «Είναι ο βράχος μου, είναι απίθανη. Ήταν πάντα δίπλα μου. Το πρώτο τηλεφώνημα, χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα για να με καλέσει όταν έμαθε τα νέα».

Το 2017, η Πάρις Τζάκσον γιόρτασε μαζί της την τελευταία θεραπεία χημειοθεραπείας, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεση.

Σκιές και μυστήρια γύρω από την πατρότητα των παιδιών του

Η Ντέμπι Ρόου ήταν μητέρα των δύο μεγαλύτερων παιδιών του Μάικλ Τζάκσον. Ωστόσο, νέες φήμες θέτουν υπό αμφισβήτηση την πατρότητα του μικρότερου, Πρινς Μάικλ Τζάκσον Β΄, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός ως Blanket (Μπλάνκετ). Το 2015, άλλαξε το όνομά του σε Bigi, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι ο θρυλικός ηθοποιός, Μάρλον Μπράντο, ο αξέχαστος γόης του κινηματογράφου, φέρεται να είναι ο βιολογικός πατέρας του και ότι εκείνος είχε δώσει το σπέρμα για τη σύλληψή του.

Οι Πάρις και Πρινς ενημερώθηκαν πρόσφατα για αυτό το σενάριο, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Τα ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά των παιδιών – τα ξανθά μαλλιά του Πρινς και τα μπλε μάτια της Πάρις – ενίσχυσαν τις σκιές και τις υποψίες περί πατρότητας των παιδιών, ενώ η εμμονή του Μάικλ να καλύπτει τα πρόσωπά τους δημοσίως πίσω από μάσκες και κουβέρτες τροφοδότησε περαιτέρω τις φήμες.

Ο ίδιος είχε δηλώσει το 2003 ότι χρησιμοποίησε τα δικά του σπερματοζωάρια για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά και παρένθετη μητέρα για τον μικρότερο, αλλά οι ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για τα λεγόμενά του.

Ένας μυστικός δεσμός ανάμεσα σε δύο θρύλους

Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Μάρλον Μπράντο ήταν στενοί φίλοι. Και οι δύο ήταν παγκόσμιοι σταρ, αλλά ταυτόχρονα άνθρωποι με έντονη ανάγκη για ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, αυτή η βαθιά και στενή σχέση αποτέλεσε τη βάση για τη γέννηση της φήμης ότι ο Μπράντο ενδέχεται να δώρισε σπέρμα, ώστε ο Τζάκσον να αποκτήσει το τρίτο του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας το 2002.