Μαίρη Συνατσάκη – Ίαν Στρατής: Οι ιδιαίτερες διακοπές στην Άνδρο με την κόρη τους και γονείς συμμαθητών της

Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους στην Άνδρο, με γονείς συμμαθητών της κόρης τους και τα παιδιά τους. Η γνωστή επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σκέψεις που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού και τόνισε πως επρόκειτο για μια πολύ ευχάριστη εμπειρία.

Η μικρή Ολίβια είναι 4 ετών και οι γονείς της φρόντισαν να μην στερηθεί τους φίλους της, ούτε στις καλοκαιρινές διακοπές. Μαίρη Συνατσάκη και Ίαν Στρατής πέρασαν ένα άκρως απολαυστικό 5ήμερο στην Άνδρο και δεν μετάνιωσαν για την επιλογή τους.

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Όπως εξομολογήθηκε η Μαίρη Συνατσάκη, χρειάστηκε χρόνο για να αντιληφθεί πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η συντροφιά ανθρώπων που διανύουν την ίδια περίοδο ζωής και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις με εκείνη.

«Αποχαιρετώντας την Άνδρο. Περάσαμε 5 ημέρες στο νησί κυρίως με ένα μάτσο 4χρονα που σας έγραφα στα στόριζ, δηλαδή με τις οικογένειες μερικών συμμαθητών της Ολίβιας (Ναι…το πιτσίνι έχει συμμαθητές ρε παιδιαααα).

Και σκέφτομαι συνέχεια ότι άργησα πολύ να καταλάβω την αξία της παρέας των γονιών που μοιράζεστε την ίδια φάση ζωής. Άκουγα πριν γίνω μαμά ότι «πω πω τώρα θα πρέπει να μπεις σε γκρουπ γονέων και να κάνεις παρέα και πφφ και cringe και και και»…

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Και είναι τέλεια! Είναι το χωριό που ΔΕΝ έχουμε και τόσο χρειαζόμαστε, οι γονείς αυτής της εποχής. Ούτως ή άλλως οι διακοπές θα αργήσουν πααααρα πολύ να είναι κανονικές διακοπές και είναι τρομερή ευλογία να τις μοιράζεσαι με γνήσιους συνοδοιπόρους. Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω, μην κάνεις το ίδιο λάθος. Εις το επανιδείν), έγραψε χαρακτηριστικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι απέκτησε την μικρή Ολίβια, τον Δεκέμβριο του 2022, με τη Μαίρη Συνατσάκη να έχει δηλώσει δημόσια ότι ο Ίαν Στρατής είναι ένας αφοσιωμένος και «γεννημένος μπαμπάς».