Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύντροφό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Παρασκευής (02.10.2026) και μίλησε για τη ζωή της, τις σχέσεις της και στο πώς θα ήθελε να είναι ο ιδανικός άνδρας γι’ αυτήν.

«Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω κάνει παιδιά.

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Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου, να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί», εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η ίδια δεν απέφυγε να μιλήσει και για το οικονομικό κομμάτι μέσα σε μία σχέση, παραδεχόμενη πως επιθυμεί ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα της να μπορεί να ακολουθεί έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής με τον δικό της.

«Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας οικονομικής κατάστασης, νομίζω ότι τελευταία βλέπω περισσότερη προσέγγιση. Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, μην είναι πιο κάτω από μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.