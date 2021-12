«Βροχή» τα ειρωνικά σχόλια στα social media για τη Μαντόνα! Αφορμή, οι τολμηρές φωτογραφίες της 63χρονης βασίλισσας της ποπ στο Instagram.

Βέλη κατά της Μαντόνα εκτόξευσαν ακόμα και ορισμένοι από τους φανατικότερους θαυμαστές της, όπως ο 50 Cent. Ο διάσημος ράπερ τη χαρακτήρισε γριά που προσπαθεί να το παίξει «Like a virgin» στα 63 της, σχόλιο που την έκανε να… ξανα(βγει) από τα ρούχα της!

Η αρχή έγινε με ποστ του 50 Cent στο οποίο έγραφε για τις σχεδόν γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα: «Ό,τι πιο αστείο είδα σήμερα! LOL. Αυτή είναι η Μαντόνα στο κρεβάτι να προσπαθεί να το παίξει Like a virgin στα 63 της. Πρέπει να είναι πυροβολημένη για να ανεβάζει στο διαδίκτυο τον γερασμένο κώλο της»

Έξαλλη η βασίλισσα της ποπ, απάντησε στον ράπερ με μία παλιά φωτογραφία από τους δύο μαζί αγκαλιασμένους με το σχόλιο: «Εδώ ο 50 Cent προσποιούνταν ότι είναι φίλος μου. Τώρα αποφάσισες να με κακολογήσεις! Υποθέτω ότι η νέα σου καριέρα είναι να προκαλείς την προσοχή προσπαθώντας να ταπεινώσεις τους άλλους στα social media».

Και συνέχισε: «Αυτό το σχόλιο ήταν η χαμηλότερου επιπέδου επιλογή που θα μπορούσες να κάνεις ως καλλιτέχνης και ως ενήλικας. Απλώς ζηλεύεις. Δεν θα φαίνεσαι τόσο καλά όσο εγώ, ούτε και θα διασκεδάζεις τόσο πολύ όταν θα είσαι στην ηλικία μου».

👀 I must have hurt Madonna feelings,she went and dug up a old MTV photo from 03🤷🏽‍♂️ok Im sorry i did not intend to hurt your feelings.I don’t benefit from this in anyway i said what i thought when i saw the picture because of where i had seen it before i hope you accept my apology pic.twitter.com/Kd0EdT5R95