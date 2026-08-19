Μαντόνα: Στην Πάτμο η «βασίλισσα της ποπ» – Η βόλτα στη Σκάλα και το διακριτικό δείπνο

Στην Πάτμο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μαντόνα, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα, μετά τις επισκέψεις της στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα. Η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη στη Σκάλα, όπου περιηγήθηκε στα σοκάκια, επιχειρώντας να κρατήσει όσο το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ κατά την παραμονή της στο νησί.

Η Μαντόνα συνοδευόταν στις μετακινήσεις της από μέλη της προσωπικής της ασφάλειας, με την τραγουδίστρια να αποφεύγει τις επίσημες εμφανίσεις και τις μεγάλες συγκεντρώσεις γύρω της. Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, τέσσερις άνθρωποι της ασφάλειάς της βρίσκονταν διαρκώς κοντά της και φρόντιζαν ώστε η βόλτα της στη Σκάλα να πραγματοποιηθεί χωρίς αναστάτωση.

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Μαντόνα: Το δείπνο σε παραθαλάσσια ταβέρνα της Πάτμου

Το προηγούμενο βράδυ, η Μαντόνα επέλεξε γνωστή παραθαλάσσια ταβέρνα της Πάτμου για το δείπνο της. Παρότι το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά και εξυπηρετούσε τους υπόλοιπους πελάτες, για την ίδια είχε προβλεφθεί τραπέζι σε πιο απομονωμένο σημείο.

Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, κυκλοφόρησε στο TikTok βίντεο που φέρεται να κατέγραψε θαμώνας της ταβέρνας. Στο στιγμιότυπο διακρίνεται η «βασίλισσα της ποπ» να περνά στο βάθος του καταστήματος.

Η βόλτα στα σοκάκια της Σκάλας

Κατά την παραμονή της στη Σκάλα, η 68χρονη σταρ έκανε βόλτα στα γραφικά σοκάκια και επισκέφθηκε κατάστημα με τουριστικά είδη.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιηγήθηκε στον χώρο και επέλεξε ορισμένα προϊόντα, χωρίς ωστόσο να τα πάρει μαζί της εκείνη τη στιγμή. Αργότερα, άνθρωποι από το περιβάλλον της επέστρεψαν στο κατάστημα για να τα παραλάβουν.

Η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο αποτελεί ακόμη έναν σταθμό των φετινών διακοπών της στην Ελλάδα, μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα, με την ίδια να επιλέγει σε όλες τις μετακινήσεις της να κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.