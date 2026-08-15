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Στα Μετέωρα η Μαντόνα: Έφτασε με ελικόπτερο για να επισκεφτεί την Ιερά Μονή Βαρλαάμ

Ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, την υποδέχθηκε με μεγάλη εγκαρδιότητα, συνοδεύοντάς την καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της
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Η Μαντόνα / AP - και το ελικόπετρο / stagonnews
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Μια απρόσμενη εμφάνιση στη χώρα μας και συγκεκριμένα στα Μετέωρα, έκανε η κορυφαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Μαντόνα, επιλέγοντας έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς για μια σύντομη, ιδιωτική περιήγηση.

Η Μαντόνα βρέθηκε στην Καλαμπάκα για να θαυμάσει από κοντά τα εντυπωσιακά Μετέωρα. Εκεί έφτασε με ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας το μεσημέρι και ακολούθως η ίδια κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Όπως αναφέρει το stagonnews, στις εγκαταστάσεις του μοναστηριού, ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, την υποδέχθηκε με μεγάλη εγκαρδιότητα, συνοδεύοντάς την καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της.

Την ενημέρωσε εκτενώς για τη μακραίωνη πορεία του ιστορικού χώρου, τη μοναστική παράδοση των Μετεώρων και της επέδειξε σημαντικά θρησκευτικά κειμήλια.

Το έργο της εξειδικευμένης ξενάγησης ανέλαβαν δύο ξεναγοί, οι οποίες παρουσίασαν αναλυτικά στη διάσημη ερμηνεύτρια την αρχιτεκτονική δομή, την ιστορία και την ανεκτίμητη πολιτιστική αξία που φέρει η Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της, η γνωστή ερμηνεύτρια αποχώρησε.

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