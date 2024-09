Μάργκοτ Ρόμπι: Στα «σκαριά» η νέα της ταινία με τίτλο «The Sims»

Η εταιρεία παραγωγής της Μάργκοτ Ρόμπι, «LuckyChap» και η «Vertigo Entertainment» ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα ταινία βασισμένη στο βιντεοπαιχνίδι «The Sims» της Electronic Arts.

Mία νέα κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη βασισμένη στο διάσημο παιχνίδι «The Sims» της Electronic Arts σε παραγωγό τη γνωστή ηθοποιό Μάργκοτ Ρόμπι, όπως ανακοίνωσαν τα Amazon MGM Studios. Η σκηνοθέτης της σειράς «Loki» στο Disney+, Κέιτ Χέρον θα αναλάβει την σκηνοθεσία βασισμένη στο σενάριο που συνυπογράφει με την Μπριόνο Ρέντμαν.

«Αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το ‘The Sims’ θα μεταφέρει τη μαγεία του σε εκατομμύρια νέους θαυμαστές», δήλωσε η πρόεδρος της EA Entertainment Λάουρα Μίλε.

Και πρόσθεσε: «Είναι μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης αυτού του αγαπημένου παιχνιδιού, το οποίο έχει γοητεύσει περισσότερους από 500 εκατομμύρια παίκτες εδώ και 25 χρόνια».

Οι λεπτομέρειες για το καστ της ταινίας The Sims ή το πρόγραμμα παραγωγής της είναι ακόμα άγνωστες. Η EA είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να μοιραστεί περισσότερα», αλλά δήλωσε ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις όταν το παιχνίδι κλείσει τα 25α γενέθλιά του που είναι επίσημα στις 4 Φεβρουαρίου 2025.

«Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια πραγματικά αυθεντική εμπειρία ‘Sims’ στη μεγάλη οθόνη. Αυτό που θα δείτε από εμάς είναι ότι θέλουμε να το κάνουμε σωστά. Θέλαμε τους σωστούς συνεργάτες και να κάνουμε έναν αντίκτυπο στο μέγεθος μιας ταινίας όπως η “Barbie”», ανέφερε μεταξύ άλλων η αντιπρόεδρος της EA και γενική διευθύντρια του «The Sims» Κέιτ Γκόρμαν.

Το The Sims είναι μια από τις σειρές βιντεοπαιχνιδιών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με σχεδόν 200 εκατομμύρια αντίτυπα που έχουν πουληθεί παγκοσμίως . Έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα κύρια παιχνίδια: The Sims , The Sims 2 , The Sims 3 και The Sims 4 και πολλά, πολλά πακέτα επέκτασης επί πληρωμή.

Όσον αφορά την πλοκή του βιντεοπαιχνιδιού, αυτό εξαρτάται κυρίως από τους παίκτες. Είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης ζωής όπου οι παίκτες μπορούν να προσαρμόσουν τους χαρακτήρες, να χτίσουν σπίτια, να πάνε σχολείο, να ξεκινήσουν καριέρα και να δημιουργήσουν οικογένειες. Τα πακέτα επέκτασης προσθέτουν περισσότερους μηχανισμούς παιχνιδιών και τοποθεσίες.