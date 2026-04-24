Lifestyle

Μαρία Αναστασοπούλου: «Από τότε που χωρίσαμε με τον Γιάννη Κολοκυθά, εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου»

«Εγώ έχω κάνει λίγες και συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή μου που κράτησαν πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε ακόμα η δημοσιογράφος
Μαρία Αναστασοπούλου
H Μαρία Αναστασοπούλου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Μαρία Αναστασοπούλου έδωσε μία νέα συνέντευξη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο πρώην σύντροφό της και συνεργάτη της στο ραδιόφωνο, Γιάννη Κολοκυθά.

Καλεσμένη στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη βρέθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Εγώ έχω κάνει λίγες και συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή μου που κράτησαν πολλά χρόνια. Η πιο γνωστή στον κόσμο κράτησε 11 χρόνια», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου είπε στη συνέχεια: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας, αλλά θα πω ότι δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για όλα.

Όταν κάποιος παίρνει διαζύγιο και τον ρωτούν αν θα ξαναφτιάξει τη ζωή του, μου χτυπάει τόσο πολύ άσχημα αυτή η ερώτηση. Είναι σαν να θεωρεί ο απέναντι ότι η ζωή σου είναι χαλασμένη και η δική του είναι εντάξει. Όλο αυτό είναι λάθος».

Η Μαρία Αναστασοπούλου ανέφερε επίσης: «Από τη στιγμή που χωρίσαμε με τον Γιάννη, εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου, κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, δεν άλλαξε τίποτα απ’ όλα αυτά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
136
103
91
87
Newsit logo
Newsit logo