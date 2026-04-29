Μαρία Σάκκαρη: «Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή» απάντησε σε ερώτηση για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου στην Μαρία Σάκκαρη και το ζευγάρι ετοιμάζεται πλέον να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, επισημοποιώντας μία σχέση που κέντρισε εξ αρχής τα βλέμματα. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, όμως σε κάθε δημόσια εμφάνισή τους, δέχονται ερωτήσεις για τη σχέση και τα προσωπικά τους.

Σε δηλώσεις της στον Γρηγόρη Μπάκα και στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μαρία Σάκκαρη ρωτήθηκε για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον γάμο της το 2027 με τον αγαπημένο της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Ο Στέφανος έπαιξε φανταστικά και θα επανέλθει εκεί που του αξίζει. Το πιστεύω ότι θα επανέλθει στους 10 καλύτερους του κόσμου 100%. Φεύγω την Παρασκευή και πάω στη Ρώμη και μετά στο Ρολάν Γκαρός» ανέφερε η Μαρία Σάκκαρη.

Όταν ρωτήθηκε για το πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, χαμογέλασε κι απάντησε: «Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή».

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και συνεχίστηκε όντας διαρκώς στο “στόχαστρο” των Μέσων, παρά το χαμηλό προφίλ που προσπάθησαν να κρατήσουν οι ίδιοι. Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν μία πενταετία, με την είδηση της σχέσης του να γίνεται γνωστή μετά την πρώτη παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στις 7 Ιουνίου 2021 στο Roland Garros στο Παρίσι.

Λίγο μετά, η ίδια η Μαρία Σάκκαρη είχε αναφερθεί στο πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στις πρώτες επίσημες δηλώσεις για τη σχέση τους, την οποία χαρακτήρισε σοβαρή, εκδηλώνοντας ανοιχτά τα συναισθήματά της για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί και σε σημαντικές στιγμές, με την Μαρία Σάκκαρη να δείχνει την υποστήριξή της στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε γεγονότα όπως η αποφοίτησή του και άλλα επίσημα events.

Κάπως έτσι το ζευγάρι έφθασε μέχρι την πρόταση γάμου και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Την αποκάλυψη του αρραβώνα έκανε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του πρώτου επίσημου πολιτικού καφέ της χρονιάς.

Κάπου ανάμεσα σε ευχές για τη νέα χρονιά και πολιτική κουβέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τη «βόμβα», αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνούς φήμης Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη.