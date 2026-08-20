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Μαρίνα Βερνίκου: Το εντυπωσιακό βίντεο από την κατάδυσή της σε βυθισμένο γερμανικό αεροσκάφος στην Ηρακλειά

«Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και από την επιφάνεια» έγραψε η επιχειρηματίας και φωτογράφος
Η Μαρίνα Βερνίκου
Η Μαρίνα Βερνίκου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την κατάδυσή της στην Ηρακλειά δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram η επιχειρηματίας και φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου, σήμερα Πέμπτη (20.8.26).

Στο βίντεο καταγράφεται η Μαρίνα Βερνίκου να κάνει κατάδυση στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς και να πλησιάζει, σε βάθος περίπου 10 μέτρων, ένα βυθισμένο γερμανικό αεροσκάφος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9–11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε.

Χρόνια αργότερα, το 1982, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και από την επιφάνεια», έγραψε η Μαρίνα Βερνίκου στην ανάρτησή της.

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