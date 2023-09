Την άποψή του για τις ταινίες της Marvel επανέλαβε για ακόμη μία φορά ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τόνισε πως πρέπει να σώσουμε το σινεμά από αυτού του είδους τις ταινίες.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, Μάρτιν Σκορσέζε ο οποίος προωθεί τη νέα του ταινία «Killers of the Flower Moon» – στο παρελθόν έγινε πρωτοσέλιδο, όταν είπε ότι οι ταινίες της Marvel «δεν είναι κινηματογράφος».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε μίλησε για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας των κόμικς σε νέα συνέντευξή του στο GQ λέγοντας ότι «κίνδυνος είναι αυτό που κάνουν οι συγκεκριμένες ταινίες στον πολιτισμό μας».

«Θα υπάρξουν γενιές τώρα που θα νομίζουν ότι οι ταινίες είναι μόνο αυτές – ότι αυτό σημαίνει ταινίες… το πιστεύουν ήδη» τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντεπιτεθούμε πιο δυνατά. Πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση και από τους δημιουργούς ταινιών…. Πρέπει να διασώσουμε τον κινηματογράφο».

Ο Σκορσέζε είπε ότι κινηματογράφος θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, δεν πρέπει να είναι μόνον σοβαρός – για παράδειγμα η ταινία «Some Like It Hot» είναι σινεμά.

Ωστόσο, ο δημιουργός ταινιών πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι το κατασκευασμένο περιεχόμενο δεν είναι πραγματικό σινεμά».

«Αυτό που εννοώ είναι ότι, είναι κατασκευασμένο περιεχόμενο. Είναι σχεδόν σαν να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μια ταινία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχετε απίστευτους σκηνοθέτες και ανθρώπους ειδικών εφέ που κάνουν όμορφα έργα τέχνης. Τι σημαίνει όμως; Τι κάνουν αυτές οι ταινίες, τι θα σας δώσουν; Εκτός από ένα είδος κατανάλωσης και στη συνέχεια διαγραφής από το μυαλό σου, απ΄ολόκληρο το σώμα σου. Τι σου δίνουν λοιπόν;»

Ο Σκορσέζε δεν είναι «Λουδίτης ή τεχνοφοβικός» δήλωσε ο δημοσιογράφος του περιοδικού προσθέτοντας ότι ο σκηνοθέτης είναι ενθουσιασμένος με την ταινία «Avatar: The Way of Water», με το 3D και το IMAX και τους επίσημους και τεχνολογικούς πειραματισμούς, όπως οποιοσδήποτε άλλος.