Στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Μάρτιν Σκορτσέζε μίλησε με ειλικρίνεια για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του κινηματογράφου. «Ο κινηματογράφος υποτιμάται, εξευτελίζεται, μειώνεται από όλες τις πλευρές, και σίγουρα ως μορφή τέχνης» είπε ο ηθοποιός.

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Personality Crisis: One Night Only» στο Φεστιβάλ είπε πως: «Από τη δεκαετία του ’80, εστιάζουμε στους αριθμούς. Είναι προσβλητικό. Το κόστος μιας ταινίας είναι η μία πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι κατανοητό ότι μια ταινία κοστίζει ένα συγκεκριμένο ποσό, και περιμένουν να πάρουν τουλάχιστον το ποσό αυτό πίσω… [Αλλά] η έμφαση δίνεται τώρα στους αριθμούς: στο Σαββατοκύριακο πρεμιέρας, στο πόσα έβγαλε στις ΗΠΑ, πόσα έβγαλε στην Αγγλία, πόσα έβγαλε στην Ασία, πόσα έβγαλε σε ολόκληρο τον κόσμο, πόσους θεατές είχε…».

Martin Scorsese says the box office obsession is ‘repulsive’ and ‘insulting’



“Cinema is devalued, demeaned, belittled from all sides, not necessarily the business side but certainly the art. Since the ’80s, there’s been a focus on numbers. It’s kind of repulsive”#NYFF60 pic.twitter.com/RZ8iJzf3av