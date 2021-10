Θλίψη στο Χόλιγουντ μετά την είδηση θανάτου 19χρονου ηθοποιού Μάθιου Μίντελ, ο οποίος αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας νιτρικό νάτριο. Ο νεαρός, όπως αποκάλυψε στο TMZ η μητέρα του, έπασχε από «ακραίας μορφής άγχος».

Μετά από τοξικολογικές εξετάσεις, ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του Μάθιου Μίντελ, που είχε γίνει γνωστός από την συμμετοχή του στο «Our Idiot Brother», ήταν αυτοκτονία από την τοξικότητα που προκάλεσε το νιτρικό νάτριο. Σύμφωνα με αξιωματούχους ο 19χρονος ηθοποιός παρήγγειλε το νιτρικό νάτριο από την Amazon έναντι 15 δολαρίων, αφού έψαξε στο internet για το πώς να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η μητέρα του Μάθιου Μίντελ επιβεβαίωσε στο TMZ ότι ο γιος της αγόρασε την ουσία διαδικτυακά κατά τις πρώτες μέρες του μακριά από το σπίτι του πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο Millersville στην Πενσυλβάνια. Αποκάλυψε επίσης ότι ο 19χρονος έπασχε από «ακραίας μορφής άγχος».

Actor Matthew Mindler killed himself with sodium nitrate purchased from Amazon https://t.co/4qVyJgAA6R pic.twitter.com/mv4P6Jqn15