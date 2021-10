Ήρθε η στιγμή που θα μάθουμε τι γινόταν στα backstage από την πολυαγαπημένη σειρά «Τα Φιλαράκια». Ο Μάθιου Πέρι, γνωστός ως «Τσάντλερ Μπινγκ», ετοιμάζει την αυτοβιογραφία του και έχει υποσχεθεί ότι θα αποκαλύψει πολλές πικάντικες λεπτομέρειες τόσο για τη σειρά, όσο και για τους πρωταγωνιστές της.

Ο Μάθιου Πέρι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, έχει υπογράψει συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Flatiron Books για να γράψει την αυτοβιογραφία του. Μάλιστα, το ποσό αμοιβής του ηθοποιού είναι… επταψήφιο και το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2022.

Η αυτογραφία του Μάθιου Πέρι θα ξεκινά από την πρώτη του είσοδο στα Φιλαράκια μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, ο ίδιος υποσχέθηκε στους θαυμαστές του να αποκαλύψει πολλές πικάντικες λεπτομέρειες για τα παρασκήνια των Friends και τους πρωταγωνιστές.

Σημειώνεται ο «Τσάντλερ Μπινγκ» είχε δηλώσει στο παρελθόν πως θυμάται καν τις πρώτες σεζόν από «Τα Φιλαράκια» καθώς βρισκόταν πάντα υπό την επήρεια ναρκωτικών. «Δεν θυμάμαι σχεδόν τρία χρόνια από τα Φιλαράκια. Δεν ήμουν πολύ καλά, ένιωθα ότι δεν είμαι υγιής, ότι είμαι εκτός ελέγχου. Μόλις ξεκίνησα το Vicodin, ένιωθα ότι ήθελα όλο και περισσότερο», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Μάθιου Πέρι.

