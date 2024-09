Μέγκαν Μαρκλ: Φαρμάκι από πρώην υπαλλήλους της, «δύστροπη δούκισσα που τρομοκρατεί τους ανθρώπους»

Γενεές 14 περνούν την Μέγκαν Μαρκλ άτομα που εργάστηκαν για εκείνη στις ΗΠΑ. Η συνεργασία μαζί της, ήταν όπως λένε μια δυσάρεστη εμπειρία, που δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Με τα χειρότερα λόγια περιγράφουν την Μέγκαν Μαρκλ πρώην υπάλληλοί της, στις ΗΠΑ. Η συνεργασία με την δούκισσα του Σάσεξ ήταν μια δυσάρεστη έως τραυματική εμπειρία για όλους, όσοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας, για να περιγράψουν την καθημερινότητά τους μαζί της. Αντίθετα για τον πρίγκιπα Χάρι είχαν καλά λόγια να πουν, που όπως τονίζουν όμως, «επηρεάζεται και εγκλωβίζεται πολλές φορές» από την σύζυγό του.

Όλα αυτά την ώρα που δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ κάνουν λόγο για κινήσεις συμφιλίωσης από την Μέγκαν Μαρκλ προς την Κέιτ Μίντλετον. Οι φήμες για ρήξη στη σχέση τους, είχαν γίνει έντονες το 2019, με μια σειρά από σχόλια, δηλώσεις και εμφανίσεις, να δίνουν τροφή για περαιτέρω σχόλια στο πέρασμα των χρόνων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter η δούκισσα του Σάσεξ βγάζει τον χειρότερό της εαυτό απέναντι στο προσωπικό που την υπηρετεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέλη του προσωπικού που εργάζονται για την οικογένεια κάνουν λόγο για «δύστροπη δούκισσα» που «τρομοκρατεί» τους ανθρώπους. Πηγή κοντά στο ζευγάρι αναφέρει πως η Μέγκαν Μάρκλ «υποτιμά τους ανθρώπους και δεν δέχεται συμβουλές».

Όσον αφορά το ζευγάρι η ίδια πηγή λέει πως «και οι δύο δυσκολεύονται στο να παίρνουν σωστές αποφάσεις και αλλάζουν συχνά γνώμη». Ο Χάρι από την άλλη χαρακτηρίζεται ως «ένα πολύ, πολύ γοητευτικό άτομο» που δυστυχώς όμως «επηρεάζεται και εγκλωβίζεται πολλές φορές».«Την έχω δει να κάνει μεγάλους άνδρες να δακρύζουν», λέει η πηγή στο Hollywood Reporter.

The end is coming:https://t.co/tYRxK4P0UL (“Meghan is dubbed ‘Duchess Difficult’ by ‘terrified’ US staff as source claims she throws ‘tantrums’ and ‘makes grown men cry’ – while ‘enabler’ Harry is increasingly isolated with his closest friend his bodyguard-for-hire”)