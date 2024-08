Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ εμφανίστηκαν χεράκι – χεράκι στο κόκκινο χαλί: Φουντώνουν οι φήμες για τη σχέση τους

Η σχέση της Μέριλ Στριπ με τον Μάρτιν Σορτ προκαλεί και πάλι συζητήσεις στα social media μετά την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν του «Only Murders in the Building» στο Λος Άντζελες.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους δύο ηθοποιούς να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς πήγαιναν στο afterparty της σειράς του Hulu. Η Μέριλ Στριπ εμφανίστηκε στην 3η σεζόν ως guest χαρακτήρας και ο Μάρτιν Σορτ είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς «Only Murders in the Building», της οποίας η 4η σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου.

Το Deadline μοιράστηκε μέσω «X» το συγκεκριμένο απόσπασμα το οποίο δείχνει τους δύο ηθοποιούς να φτάνουν μαζί στην εκδήλωση ενώ τους ακολουθούσε ο Στιβ Μάρτιν.

Η νέα εμφάνιση των πρωταγωνιστών έρχεται οκτώ μήνες αφότου εκπρόσωπος του Σορτ διέψευσε στο People ότι οι ηθοποιοί είναι μαζί. «Είναι απλώς πολύ καλοί φίλοι, τίποτα περισσότερο», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο εν μέσω έντονων φημών καθώς εθεάθησαν να κάθονται μαζί στις Χρυσές Σφαίρες.

Martin Short and Meryl Streep attend the premiere after party for #OnlyMurdersInTheBuilding pic.twitter.com/tGJQtiCxEq — Deadline (@DEADLINE) August 23, 2024

Η πολυβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγό της Ντον Γκάμερ αθόρυβα μετά από τέσσερις δεκαετίες γάμου και έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Παρότι χωρισμένη από το 2018, η Στριπ συνέχισε να φοράει τη βέρα της μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 όπου η είδηση του χωρισμού τους έγινε πρωτοσέλιδο.

«Ο Ντον Γκάμερ και η Μέριλ Στριπ έχουν χωρίσει πάνω από 6 χρόνια και ενώ θα νοιάζονται πάντα ο ένας για τον άλλον, έχουν επιλέξει χωριστές ζωές», ανέφερε εκπρόσωπος της σταρ στο Us Weekly σε ανακοίνωσή του.

Ο Σορτ ήταν παντρεμένος με τη Νάνσι Ντόλμαν από το 1980 μέχρι τον θάνατο της το 2010, μετά από μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών.