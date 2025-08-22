Μπαρ Ραφαέλι: Οι ελληνικές διακοπές του διάσημου μοντέλου – Ποζάρει με μαγιό στη θάλασσα

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει η Μπαρ Ραφαέλι. Το διάσημο μοντέλο από το Ισραήλ «πόσταρε» φωτογραφίες στο Instargram, αλλά δεν αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες για το μέρος.

Θέλοντας να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της, η Μπαρ Ραφαέλι κράτησε για τον εαυτό της την ακριβή τοποθεσία των διακοπών της, παρόλο που το πασίγνωστο μοντέλο «μοιράστηκε» φωτογραφίες της μέσω του Instagram.

Στις λήψεις, η Ραφαέλι ποζάρει φορώντας με το μαγιό της στην θάλασσα, ενώ σε άλλες εικόνες φωτογραφήθηκε με φόντο τα βράχια.

Τον Ιούλιο, το μοντέλο βρέθηκε και πάλι στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, από όπου και δημοσίευσε φωτογραφίες της ίδιας, στις οποίες επέπλεε στην θάλασσα.