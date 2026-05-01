Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του: «Τα ίδια λέγαμε πάντα, αλλά ήταν μια τέλεια ρουτίνα»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του. Ο μονάκριβος γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, πονάει ακόμα για τον χαμό του αξέχαστου δημοσιογράφου.

Μάλιστα, ανήμερα την Πρωτομαγιά (01.05.2026) ο παρουσιαστής του OPEN βρέθηκε έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα stories του στο Instagram και αναφέρθηκε στη συνήθεια που είχε με τον πατέρα του να βλέπουν μαζί Formula 1. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε και όσα έλεγαν με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στα τηλεφωνήματα που έκαναν. Παράλληλα, επισήμανε ότι αυτή είναι η πρώτη Πρωτομαγιά μακριά του…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με έκανες και αγάπησα τη Formula 1 από μωρό. Και σήμερα ήταν η πρώτη Πρωτομαγιά μετά από 30 και χρόνια, που δεν κουβεντιάσαμε για τον τραγικό χαμό του Άιρτον Σένα, όπως κάθε φορά στο πρώτο μας τηλεφώνημα της ημέρας. Τα ίδια λέγαμε πάντα, αλλά ήταν μια τέλεια ρουτίνα», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και δημοσίευσε και μία φωτογραφία με τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα που δε βρίσκεται πια στη ζωή.

«Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια και ο ίδιος θύμωνε με τον εαυτό του. Πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν από 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες, που αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες.

Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε ένα μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Οπότε μπήκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το μικρόβιο, έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά ήταν καλά. Ήθελε να δει τον Ολυμπιακό, με ρώταγε αν πήραμε κανέναν στην εκπομπή, περίμενε να περάσουν οι 10 μέρες τσαντισμένος όπως πάντα, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στο νοσοκομείο, και την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή…», είχε εξομολογηθεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την ασθένεια του πατέρα του.