Γιάννης Σμαραγδής: Στο top 10 των ταινιών ο “Καποδίστριας” είναι 5ος και το El Greco 6ο

«Τα βράδια κλαίω, που λείπει η σύζυγός μου», εξομολογήθηκε ακόμα ο καταξιωμένος σκηνοθέτης
Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Σμαραγδής και αναφέρθηκε στις επιτυχίες που έχει κάνει στο ελληνικό σινεμά. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και δημιουργός του «Καποδίστρια» ανέφερε ότι δύο δουλειές του είναι στο top 10 των ταινιών. 

Ο γνωστός καλλιτέχνης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno». Τα όσα είπε ο Γιάννης Σμαραγδής για την επιτυχία της ταινίας «Καποδίστριας» προβλήθηκαν την Παρασκευή (01.05.2026). 

«Καλή ενέργεια έστειλε η ταινία, καλή ενέργεια έστειλαν οι άνθρωποι που την είδαν. Η ταινία αγαπήθηκε πάρα πολύ απ’ τα παιδιά», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Είχα ένα ραντεβού με τον γιο μου να φάμε σε ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα και φεύγει ένα παιδί 8 χρονών και έρχεται κατά πάνω μου και μου λέει “συγχαρητήρια για τον Καποδίστρια, μ’ άρεσε πάρα πολύ” και το βρήκα τόσο συγκινητικό. Στο top 10 των ταινιών ο “Καποδίστριας” είναι 5ος και η ταινία για τον El Greco 6η. Τώρα κατά περίεργο τρόπο, στη 10άδα είμαι ο μόνος σκηνοθέτης εν ζωή που έχει δύο ταινίες», ανέφερε ακόμα.

Επίσης, ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε και για τη γυναίκα του, Ελένη, που έχει χάσει.

«Όταν πήγαμε στο Χιούστον της Αμερικής, που παιζόταν ο “Καζαντζάκης” και έσκυψε κάποια στιγμή η γυναίκα μου και μου είπε “κοίταξε έξω από το παράθυρο”. Ήταν σύννεφα με μορφές αγγέλων. Και μου λέει η Ελένη “θα πάρει πολλά βραβεία η ταινία”. Πήρε πέντε. Πώς το ξέρει; Γιατί ξέρει να βλέπει τους αγγέλους η Ελένη. Γιατί και αυτή ήταν άγγελος. Με αυτόν τον άνθρωπο έζησα εγώ», εξομολογήθηκε.

«Στην πρεμιέρα, το Βατικανό που δίνει κάθε χρόνο ετήσια βραβεία για τον πολιτισμό, έφερε και ένας εκπρόσωπος του Βατικανού το βραβείο της Ελένης, το μοναδικό βραβείο που έχει δώσει το Βατικανό σε άνθρωπο του πολιτισμού που έχει φύγει. Το Βατικανό, παρακαλώ, σε μια Ελληνίδα Ορθόδοξη… Τα βράδια κλαίω, που λείπει», δήλωσε ακόμα ο Γιάννης Σμαραγδής.

