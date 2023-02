Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός συνθέτης και βραβευμένος με Όσκαρ, Μπερτ Μπάκαρα (Burt Bacharach), σε ηλικία 94 ετών, προκαλώντας θλίψη στην παγκόσμια μουσική και κινηματογραφική σκηνή. Με τον θάνατό του, αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη εφάμιλλη του βεληνεκούς των Beatles, της Κάρολ Κινγκ (Carole King) και άλλων μουσικών.

Ο ταλαντούχος συνθέτης, γνωστός για τις επιτυχίες που έγραψε όπως το «Walk on By» και το «Do You Know the Way to San Jose», έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη (8.2.2023) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, Τίνα Μπράουσαμ, ο θάνατός του ήταν από φυσικά αίτια.

Μετρώντας μια καριέρα 70 και πλέον χρόνων, ο Μπερτ Μπάκαρα δημιούργησε διαχρονικές επιτυχίες και αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη εφάμιλλη των Τζον Λένον και Πολ ΜακΚάρντεϊ, της Κάρολ Κινγκ και μουσικών αντίστοιχου βεληνεκούς, των οποίων τα τραγούδια ακούγονται μέχρι σήμερα, αναφέρει η βρετανική Sun.

Ο Μπερτ Μπάκαρα έβλεπε τις συνθέσεις του να φιγουράρουν στα Top 10 των charts από τη δεκαετία του 1950 έως και τον 21ο αιώνα ενώ η μουσική του ακουγόταν παντού στα ραδιόφωνα, στα iPods και σε εκατομμύρια σπίτια. Τραγούδια όπως το «Alfie» και το «I Say a Little Prayer», το «I’ll Never Fall in Love Again και το «This Guy’s in Love with You», παίζουν παντού μέχρι σήμερα.

Αγαπημένη του ερμηνεύτρια ήταν η Ντιόν Γουόργουικ (Dionne Warwick) και ο στιχουργός Χαλ Ντέιβιντ (Hal David) ήταν αυτός με τον οποίο συνεργαζόταν περισσότερο. Έγραψε εξαιρετικά τραγούδια και για καλλιτέχνες όπως η Αρίθα Φράνκλιν (Aretha Franklin), ο Ντάστι Σπρίνγκφιλντ (Dusty Springfield), ο Τομ Τζόουνς (Tom Jones) και πολλούς άλλους.

Μάλιστα, τα τραγούδια του έχουν διασκευάσει καλλιτέχνες όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, οι Beatles και ο Φρανκ Σινάτρα. Μέχρι σήμερα, οι White Stripes, Twista και Ashanti είναι μερικοί από τους πιο σύγχρονους καλλιτέχνες που έχουν ερμηνεύσει ή διασκευάσει τις επιτυχίες του.