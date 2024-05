Δεύτερος στη Eurovision, πρώτος στην Κροατία: Sold out οι συναυλίες του Baby Lasagna στο Ζάγκρεμπ

Θραύση κάνει ο Baby Lasagna, ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Κροατία στη Eurovision που έγινε πριν από μερικές μέρες στο Μάλμε της Σουηδίας! Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τρεις συναυλίες του.

Οι τρεις συναυλίες του Baby Lasagna θα γίνουν στο στάδιο Šalata του Ζάγκρεμπ στις 12 έως 14 Σεπτεμβρίου και όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία LAA τα εισιτήρια για το χώρο όπου θα εμφανιστεί ο εκπρόσωπος της Κροατίας στη Eurovision πωλήθηκαν σε χρονικό διάστημα ρεκόρ.

Οι 12.000 θαυμαστές θα παρακολουθήσουν τις σόλο συναυλίες του καλλιτέχνη, ο οποίος θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» με το οποίο κέρδισε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού, τις επιτυχίες του «IG BOY» και «Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much» και θα παρουσιάσει τα υπόλοιπα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ του «Demons & Mosquitos» που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία εξαντλήθηκαν μέσα 4,5 λεπτά και οι διοργανωτές αποφάσισαν να προσθέσουν άλλες δύο.

Ο Μάρκο Πούρισιτς Κροάτης τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Baby Lasagna, γεννήθηκε στην πόλη Ούμαγκ και ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 ως κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος Manntra.