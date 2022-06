Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Χόλιγουντ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου κέρινου ομοιώματος της Μπίλι Άιλις, το οποίο απέσπασε μόνο ειρωνικά σχόλια. Οι θαυμαστές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την απορία τους για τη νέα φιγούρα μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της στο διαδίκτυο.

Το κέρινο ομοίωμα της βραβευμένης με Grammy Αμερικανίδας τραγουδίστριας, Μπίλι Άιλις, έχει «βλοσυρό βλέμμα» και παρουσιάζεται με σπορ εμφάνιση σε συνδυασμό με δαντελένια γάντια, διακοσμημένα με το όνομά της με έντονα γράμματα.

Ummmmmmmmm 😳 I’m gonna need them to unplug the wax making machine for 15secs and plug it back in and start over😅 https://t.co/lIn6vvYlM3 — Chrishell Stause (@Chrishell7) June 27, 2022

Οι θαυμαστές επέκριναν τη διοίκηση του Μουσείου επισημαίνοντας ότι η 20χρονη τραγουδίστρια φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της. «Δεν προσπάθησαν καν» αναφέρει χρήστης στο Twitter και άλλος αστειεύεται λέγοντας: «Καλημέρα σε όλους εκτός από αυτόν που έφτιαξε το τερατούργημα που αποκαλείται κέρινο ομοίωμα της “Μπίλι Άιλις”».

Good morning to everyone except whoever made the monstrosity that they’re calling the “Billie eilish” wax figure — K(c)aroline (@tumsaddictt) June 28, 2022

«Δεν μπορούν να είναι σοβαροί. Μοιάζει με 40χρονη γυναίκα Δεν θυμίζει τη Μπίλι», λέει ένας άλλος θαυμαστής της.

WHY WOULD THEY POST THIS IM CRYING https://t.co/fEHckMgDmA — mara (@idleavealone) June 27, 2022

Το πρώτο κέρινο ομοίωμα της Μπίλι Άιλις παρουσιάστηκε σε Μουσείο της Βαρκελώνης το 2020 και είχε επίσης απογοητεύσει τους θαυμαστές της.