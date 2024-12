Μπλέικ Λάιβλι: Στο φως η «επιχείρηση εξόντωσής» της – Τα μηνύματα του Τζάστιν Μπαλντόνι σε συνεργάτιδά του για να την «θάψουν»

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι μήνυσε τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» Τζάστιν Μπαλντόνι, για σεξουαλική παρενόχληση, οι New York Times φέρνουν στη δημοσιότητα μηνύματα του ηθοποιού με συνεργάτες του που φανερώνουν ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο για να «θάψουν» την ηθοποιό.

Τα μηνύματα, τα οποία κατατέθηκαν ως μέρος της αγωγής της Μπλέικ Λάιβλι, φαίνεται να δείχνουν πώς ο Μπαλντόνι οργάνωσε μια εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον της ηθοποιού, με σκοπό να υπονομεύσει τη φήμη της, αφότου τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας κι έφερε στο προσκήνιο τους αγώνες της στο παρελθόν με τον εθισμό της στο πορνό.

Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι ανταπέδωσε, κατακρίνοντας τις «επαίσχυντες, σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες της, της Wayfarer Studios και των εκπροσώπων της«.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει το Χόλιγουντ καθώς ήδη το πρακτορείο WME, που εκπροσωπούσε τον Μπαλντόνι, διέκοψε άμεσα τη συνεργασία του μαζί του και το επαγγελματικό του μέλλον προδιαγράφεται αβέβαιο.

«Μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε»

Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι πριν τις 2 Αυγούστου ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι ήρθε σε επαφή με τη Τζένιφερ Έιμπελ, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας παραγωγής του, Wayfarer, και μαζί προσέλαβαν την ειδικό στη διαχείριση κρίσεων, Μελίσα Νέιθαν, την οποία είχε προσλάβει και στο παρελθόν ο Τζόνι Ντεπ, για να διαχειριστούν την υπόθεση.

Πολλά από τα μηνύματα στη μήνυση της Λάιβλι είναι μεταξύ των δύο αυτών γυναικών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται μάλιστα και μία συζήτηση στην οποία η Νέιθαν δηλώνει ότι μπορεί να «θάψει οποιονδήποτε».

Νωρίτερα η Άμπελ της είχε γράψει ότι ο Μπαλτόνι «θέλει να αισθάνεται ότι η [Λάιβλι] μπορεί να θαφτεί».

Το ρεπορτάζ των NYT αποκάλυψε ακόμα ότι τον Μάιο του 2024, μήνες μετά το τέλος των γυρισμάτων, ο Μπαλντόνι συνειδητοποίησε ότι ο σύζυγος της Μπλέικ, Ράιαν Ρέινολντς, τον είχε αποκλείσει στο Instagram. Σε ένα μήνυμά του που συμπεριελάμβανε τη Τζένιφερ Έιμπελ, έγραψε:

«Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για την περίπτωση που κάνει το ίδιο όταν κυκλοφορήσει η ταινία. Τα σχέδια με κάνουν να νιώθω πιο άνετα». Η Έιμπελ μετέφερε το αίτημα στη Μελίσα Νέιθαν, γράφοντας:

«Νομίζω ότι πρέπει να είστε σκληροί και να δείξετε τη δύναμή σας σε τέτοιες καταστάσεις. Θέλει να νιώσει ότι μπορεί να την “θάψει”»

Η Νέιθαν απάντησε: «Δεν μπορούμε να γράψουμε ότι θα την καταστρέψουμε». Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, πρόσθεσε:

«Φανταστείτε αν ένα έγγραφο με όλα όσα θέλει καταλήξει σε λάθος χέρια. Ξέρετε ότι μπορούμε να “θάψουμε” οποιονδήποτε»

Σε ένα άλλο μήνυμα που έστειλε στη συνεργάτιδά της, Τζένιφερ Άμπελ, που ανήκε επίσης στην ομάδα του Μπλαντόνι η Νέιθαν έγραφε:

«Σου έστειλα και ένα δώρο. Μην ανησυχείς, δεν τη σκότωσα και την έστειλα σε κουτί στο σπίτι σου. Είναι δώρο συγχαρητηρίων» με την Άμπελ να απαντά: «Κρίμα».

Εν τω μεταξύ, ο Μπαλντόνι φαίνεται να είχε προτείνει ότι θα ήταν επωφελές αν μπορούσαν να ενορχηστρώσουν μια στοχευμένη καμπάνια στα social media. Έστειλε μάλιστα ένα tweet με καταγγελίες κατά της Χέιλι Μπίμπερ για bullying γράφοντας: «Αυτό θα χρειαζόμασταν».

Το χρονικό της έντασης ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς

Οι φήμες για ένταση ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς στα γυρίσματα της ταινίας άρχισαν από νωρίς και κάποιοι αρχικά την χαρακτήρισαν δημιουργική. Ο Μπαλντόνι ήθελε να προωθήσει την ταινία επικεντρώνοντας στην ενδοοικογενειακή βία που αποτελεί άλλωστε και θέμα της ταινίας, ενώ η Λάιβλι θεώρησε ότι η προώθηση της θα έπρεπε να είναι πιο ελπιδοφόρα.

Η Λάιβλι ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής καθώς δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας σε συνεντεύξεις της για την προώθηση της ταινίας. Σύμφωνα με την Daily Mail, o Μπαλντόνι φαίνεται να ήταν έτοιμος να αξιοποιήσει την αρνητική δημοσιότητα. «Ποια είναι η στρατηγική στο TikTok;», έγραψε σε ένα μήνυμα. «Θα ήθελα να αρχίσετε να με δημοσιεύετε ΜΟΝΟ για την ενδοοικογενειακή βία και τα κλιπ και γιατί αυτή η ταινία είναι τόσο σημαντική».

Στο μεταξύ είχαν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάποιες από τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει η Λάιβλι εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, σύμφωνα της οποίες είχε κάνει ακατάλληλα σχόλια για το βάρος της και «τραβούσε» σε διάρκεια τις σκηνές με τα φιλιά. Τα μηνύματα δείχνουν πώς η ομάδα διαχείρισης κρίσεων προσπάθησε να «αλλάξει το αφήγημα» επαναφέροντας την προσοχή στη Λάιβλι. Στις 11 Αυγούστου, η Άμπελ έστειλε στον Μπαλντόνι ένα μήνυμα που τον καθησύχαζε ότι οι αναφορές αυτές δεν αποτελούσαν απειλή.

Την ίδια στιγμή, το παρελθόν του 40χρονου ηθοποιού σχετικά με τον εθισμό του στην πορνογραφία επανέρχεται στη δημοσιότητα. Ο ίδιος ο Μπαλντόνι έχει μιλήσει ανοιχτά για το συγκεκριμένο θέμα στο παρελθόν, περιγράφοντας τη σχέση του με την πορνογραφία ως «ανθυγιεινή» και αναλύοντας την επίδραση που είχε στη ζωή του. Ο Μπαλντόνι είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο ζήτημα το 2021, όταν ήταν καλεσμένος στο podcast της Σάρα Γκρίνμπουργκ, A Life of Greatness. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μοιράστηκε πτυχές της προσωπικής του ιστορίας, αποκαλύπτοντας ότι ήρθε σε επαφή με την πορνογραφία σε πολύ νεαρή ηλικία.

«Γνώρισα την πορνογραφία όταν ήμουν δέκα χρονών, πολύ πριν μπορώ να αντιληφθώ πώς ένιωθα για οτιδήποτε» είχε αναφέρει τότε.

«Σεξουαλικοποιούμε τόσο πολύ τα πράγματα, και γι’ αυτό αποκτούν ενδιαφέρον. Είναι σαν να λες ‘Ω Θεέ μου, στήθη!’ Και μετά, όταν ξεκινούν οι ορμόνες, γίνεται ακόμη πιο έντονο».

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η πορνογραφία έγινε ένας μηχανισμός διαφυγής για εκείνον, όταν ένιωθε συναισθηματικά ευάλωτος. Στην ίδια συνέντευξη, τόνισε ότι δεν είχε ποτέ σχέση με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, αλλά παραδέχθηκε πως η πορνογραφία αποτέλεσε έναν «ανθυγιεινό» τρόπο διαχείρισης του άγχους και της μοναξιάς.

Η αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι

Το Σάββατο, το TMZ αποκάλυψε ότι η Μπλέικ Λάιβλι υπέβαλε μήνυση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στο It Ends With Us.

Η αγωγή περιγράφει ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα, το οποίο περιελάμβανε σεξουαλική παρενόχληση και έναν συντονισμένο τρόπο για να καταστρέψει τη φήμη της Μπλέικ.

Η μήνυση της Λάιβλι πάντως περιλαμβάνει και άλλους ισχυρισμούς για την συμπεριφορά του συμπρωταγωνιστή της. Σύμφωνα με αυτούς ο Μπαλντόνι τής έδειξε ένα ακατάλληλο βίντεο της συζύγου του, μπήκε στο τρέιλερ της ενώ ήταν γυμνή ή θήλαζε, συζητούσε ανοιχτά τον φερόμενο εθισμό του στο πορνό και έκανε εκείνη και άλλες γυναίκες του προσωπικού να αισθάνονται άβολα με τα απροκάλυπτα σεξουαλικά σχόλια.

Τα ζητήματα τέθηκαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Ιανουάριο μεταξύ της Λάιβλι, του Μπαλτόνι και αρκετών εκπροσώπων του στούντιο, όπου συμφωνήθηκαν αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ενός συντονιστή οικειότητας στο πλατό. Επίσης έπεσε στο τραπέζι και το όνομα του Ράιαν Ρέινολτς, με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν για να την «καταστρέψουν».

Ο Μπαλντόνι διέψευσε τους ισχυρισμούς της Λάιβλι μέσω του δικηγόρου του Μπράιαν Φρίντμαν.

«Είναι ντροπή που η κ. Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα κάνουν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κ. Μπαλτόνι, των Wayfarer Studios και των εκπροσώπων τους, ως μια ακόμη απεγνωσμένη προσπάθεια να “διορθώσει” την αρνητική της φήμη που προέκυψε από τις δικές της παρατηρήσεις και δράσεις κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για την ταινία», είπε.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς, εξωφρενικοί και σκόπιμα μοχθηροί με πρόθεση να πληγώσουν δημοσίως και να επαναλάβουν ένα αφήγημα στα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε.

«Τα Wayfarer Studios πήραν την απόφαση να προσλάβουν προληπτικά έναν διευθυντή κρίσης πριν από την εκστρατεία μάρκετινγκ της ταινίας, για να συνεργαστούν μαζί με τον δικό τους εκπρόσωπο με την Jonesworks που απασχολούσε η Στέφανι Τζόουνς, λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων και απειλών που έκανε η κ. Λάιβλι κατά τη διάρκεια της παραγωγής που περιελάμβανε απειλές ότι δεν θα εμφανιστεί στα γυρίσματα, απειλές ότι δεν θα προωθήσει την ταινία, οδηγώντας τελικά στον χαμό της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας, εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της»

«Ελπίζω ότι η νομική μου δράση θα βοηθήσει να ρίξουμε αυλαία σε αυτές τις απαίσιες τακτικές αντιποίνων για να βλάψουμε ανθρώπους που μιλούν για ανάρμοστη συμπεριφορά και να βοηθήσουν στην προστασία άλλων που μπορεί να στοχοποιηθούν», είπε η Λάιβλι.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η μήνυση που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι έχει ήδη αρχίσει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επαγγελματική του καριέρα. Το πρακτορείο WME, που εκπροσωπούσε τον Μπαλντόνι, διέκοψε άμεσα τη συνεργασία του μαζί του, αντίθετα, η Λάιβλι συνεχίζει να εκπροσωπείται από το ίδιο πρακτορείο, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βάρος στις δηλώσεις της.