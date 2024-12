Η μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι κατά του Justin Baldoni: Απαιτούσε επιπλέον ερωτικές σκηνές και προσπαθούσε να τη δει γυμνή

Σαν βόμβα έσκασε στους χώρους του Χόλιγουντ η είδηση ότι η αγαπημένη ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση στον ηθοποιό Justin Baldoni, συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη της ταινίας It Ends With Us.

Η μήνυση της ηθοποιού Μπλέικ Λάιβλι αναφέρεται σε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και για «συντονισμένη προσπάθεια του Justin Baldoni να καταστρέψει τη φήμη της».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Justin Baldoni με την ιδιότητα του σκηνοθέτη άρχισε να επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά κατά της Λάιβλι. Ήδη η Λάιβλι είχε συγκρουστεί μαζί του, όταν ο Baldoni θέλησε να προσθέσει επιπλέον γυμνές σκηνές στο ήδη συμφωνημένο σενάριο.

Η ίδια κάνει λόγο για ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα της ταινίας τους It Ends With Us.

Στις 4 Ιανουαρίου έγινε μια ευρεία συνάντηση ώστε «να αντιμετωπιστεί το εχθρικό περιβάλλον εργασίας που είχε σχεδόν εκτροχιάσει την παραγωγή της ταινίας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Baldoni, ο στενός συνεργάτης του, Jamey Heath, ένας παραγωγός στο It Ends With Us και η Blake Lively.

Οι παρευρισκόμενοι φέρεται να συζήτησαν την «ανάρμοστη συμπεριφορά» των Baldoni και Heath, και στο τέλος της συνάντησης, «όλα τα μέρη συμφώνησαν ότι η περιγραφόμενη συμπεριφορά θα σταματήσει», σύμφωνα με ένα αντίγραφο της μήνυσης που εξασφάλισαν οι New York Times.

Ένα από τα σημεία στο οποίο υπήρξε συμφωνία ήταν οι Heath και Baldoni: «Απαγορεύεται να μπαίνουν, να προσπαθούν να μπουν, να διακόπτουν, να πιέζουν ή να ζητούν από την BL να μπει στο τρέιλερ της ή στο τρέιλερ μακιγιάζ ενώ είναι γυμνή, για οποιονδήποτε λόγο».

«Όλοι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν με την Blake Lively σε οποιαδήποτε γυμνή ή προσομοίωση γυμνής σκηνής πρέπει να ταξινομούνται ως ενεργοί, εργαζόμενοι ηθοποιοί, όχι ως “φίλοι” του σκηνοθέτη ή των παραγωγών και πρέπει να έχουν προεγκριθεί από την Blake Lively» σημειώνεται.

Η μήνυση περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι ο Baldoni έδειχνε στη Lively γυμνά βίντεο και εικόνες άλλων γυναικών, της έλεγε ότι είναι εθισμένος στα πορνογραφικά βίντεο και έκανε ακατάλληλες παρατηρήσεις για το βάρος της, τον πατέρα της -που έχει πεθάνει – και άλλα μέλη του καστ και του συνεργείου.

Σε άλλο σημείο σημειώνει ότι κάποια στιγμή επέλεξε, χωρίς να είναι στο σενάριο, να πιπιλίζει τα χείλη της Λάιβλι σε μια σκηνή που χρειάστηκε δεκάδες λήψεις…

Την ίδια ώρα, ο Baldoni έκανε ανάρμοστες ερωτήσεις στη Lively για τις σεξουαλικές σχέσεις που έχει με τον σύζυγό της, Ryan Reynolds.

Η μήνυση αναφέρει πως έκανε αλλαγές στο σενάριο με επιπλέον γυμνές σκηνές. Ανάμεσά τους μια «σκηνή στην οποία η κυρία Λάιβλι επρόκειτο να έρθει σε οργασμό στην κάμερα» και μια σκηνή που απεικόνιζε τη Λίλι Μπλουμ, τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα της Λάιβλι, να χάνει την παρθενιά της – κανένα από τα δύο δεν υπήρχε στο αρχικό μυθιστόρημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτές οι προσθήκες έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση της Lively αφού είχε ήδη δεσμευτεί να παίζει στο έργο.

Κάτω από τις αντιδράσεις της Λάιβλι, ο Μπαλντόνι αφαίρεσε τις περισσότερες γυμνές σκηνές.

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και στον παραγωγό της ταινίας, Τζέιμι Χιθ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνέβαλε στο τοξικό περιβάλλον.

Στη μήνυση αναφέρεται ότι ο Heath πίεσε τη Lively να προσομοιώσει γυμνό κατά τη διάρκεια μιας σκηνής τοκετού, παρά τις προηγούμενες συμφωνίες ότι δεν απαιτείται γυμνό. Η σκηνή φέρεται να στερούνταν των τυπικών προστασιών της βιομηχανίας του θεάματος, με την Lively να μένει «κυρίως γυμνή με τα πόδια της απλωμένα και μόνο ένα μικρό κομμάτι ύφασμα να καλύπτει τα γεννητικά της όργανα».

Ο Χιθ κατηγορείται επίσης ότι έδειξε στη Λάιβλι και τη βοηθό της βίντεο με την εντελώς γυμνή σύντροφό του να γεννά, το οποίο αρχικά η Λάιβλι εξέλαβε ως πορνογραφία.

Επιπλέον, τόσο ο Baldoni όσο και ο Heath μπήκαν στο τρέιλερ της Lively απροειδοποίητα σε πολλές περιπτώσεις, ενώ εκείνη ήταν γυμνή ή θήλαζε.

Σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι ο Baldoni την πλησίασε και λέγοντάς της ότι μυρίζει ωραία και όταν αυτή διαμαρτυρήθηκε της απάντησε: «Δεν με ελκύεις καν».

Μετά την συνάντηση του Ιανουαρίου η Wayfarer Studios συμφώνησε να έχει έναν ειδικό συντονιστή στο πλατό για όλες τις σκηνές που περιλαμβάνουν γυμνό ή προσομοιωμένο σεξ. Το στούντιο διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω αυτοσχέδιο φιλί ή σωματική οικειότητα.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι Baldoni και Heath προσέλαβαν εταιρεία διαχείρισης κρίσεων που σκοπό είχαν να καταστρέψουν τη φήμη της Lively. Σε ένα από τα μηνύματα, μάλιστα, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ένας από την ομάδα διαβεβαιώνει την πλευρά Baldoni ότι «μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε».

Η πλευρά Baldoni επιμένει πως όλα είναι ψέματα και η Blake Lively είναι απαράδεκτη ως συνεργάτης.