Ο γιος του Μπραντ Πιτ, ο Παξ, αποκάλεσε τον πατέρα του «παγκόσμιας κλάσης μ@λ@κ@» που κάνει τα τέσσερα μικρότερα παιδιά του να «τρέμουν από φόβο», σε μια εκρηκτική ανάρτηση στο Instagram που δημοσιεύτηκε για την «Γιορτή του Πατέρα» 2020 και αποκαλύπτεται τώρα, από τη DailyMail.com.

«Έχεις κάνει τη ζωή των πιο κοντινών μου ανθρώπων μια κόλαση», έγραψε ο Παξ. «Μπορείς να πεις στον εαυτό σου και στον κόσμο ό,τι θέλεις», πρόσθεσε, «αλλά η αλήθεια θα έρθει στο φως κάποια μέρα».

«Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα, είσαι απαίσιος άνθρωπος»…

EXCLUSIVE: Angelina Jolie and Brad Pitt’s adopted son Pax, 19, called his father a ‘world class a**hole’ and ‘despicable person’ who makes his four youngest children ‘tremble in fear’ in explosive Instagram rant https://t.co/QBSswiP7WX pic.twitter.com/ol86WAd1Na