H Μπρίτνεϊ Σπίαρς μπορεί πλέον να χαμογελά αφού κατάφερε να βγει νικήτρια στην πολύκροτη υπόθεση κηδεμονίας της. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, μήνες έντονης δικαστικής διαμάχης και πίεσης στα social media, ο πατέρας της συμφώνησε να παραιτηθεί από την θέση του ως «κηδεμόνας» της και η διάσημη τραγουδίστρια είναι ελεύθερη.

Από το 2008 η καριέρα, τα οικονομικά και σχεδόν όλη η ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκονταν στα χέρια του πατέρα της, Τζέιμς Σπίαρς, λόγω της αδυναμίας της να τα διαχειριστεί εξαιτίας ψυχικών διαταραχών. Η ποπ σταρ αργότερα προσπάθησε να τον απομακρύνει λόγω ”κατάχρησης της συντηρητικής του θητείας”, σημειώνοντας ότι την εκμεταλλευόταν οικονομικά και προσωπικά με κάθε τρόπο.

Ο ίδιος το αρνούνταν κατηγορηματικά της κατηγορίες της κόρης του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, και δήλωνε πως το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η ψυχική ευημερία της κόρης του. Τον Ιούλιο λοιπόν η διάσημη τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση για να απομακρύνει τον πατέρα της από τον έλεγχο της περιουσίας κι δήλωσε πως δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσει αν έχει ο ίδιος τον έλεγχο της περιουσίας της.

Απαντώντας σε αυτό το αίτημα, ο δικηγόρος του Τζέιμς Σπίαρς δήλωσε σε δικαστικό έγγραφο ότι «δεν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι» για να υποχωρήσει, προσθέτοντας ότι έχει γίνει «ο αδιάκοπος στόχος αδικαιολόγητων επιθέσεων». Έτσι συμφώνησε να απομακρυνθεί από τη συντηρητική θητεία της κόρης του, εφόσον η μετάβαση είναι ομαλή και επιλύει όλα τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τις πράξεις του ως συντηρητής της, σύμφωνα με κατάθεση του στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

