Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα τελευταία 13 χρόνια ήταν αναγκασμένη να ζει υπό την κηδεμονία του πατέρας της και πλευρές αυτής της περιόδου θέλει να φωτίσει ντοκιμαντέρ των New York Times. Υπενθυμίζεται ότι η 40χρονη ποπ σταρ έχει επιδοθεί σε μια δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της, Τζέιμς Σπίαρς, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία προκειμένου να πάρει πίσω την ελευθερία της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς – σύμφωνα με τους New York Times – βρισκόταν υπό εξαιρετικά στενή και παραβιαστική παρακολούθηση. Μάλιστα, ο πατέρας της είχε προσλάβει εταιρεία ασφαλείας για να παρακολουθεί από ηλεκτρονικές επικοινωνίες έως ηχογραφήσεις από το υπνοδωμάτιό της και συζητήσεις με τον σύντροφό και τα παιδιά της.

Τους εν λόγω ισχυρισμούς υποστηρίζει – όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ – πρώην υπάλληλος της εταιρείας ασφαλείας, ονόματι Άλεξ Βλάσοβ, ο οποίος παρουσίασε e-mails, μηνύματα και ηχογραφήσεις. Ο Άλεξ Βλάσοβ εργαζόταν ως βοηθός διευθυντή και υπεύθυνος επιχειρήσεων και κυβερνοασφάλειας της εταιρείας Black Box που είχε αναλάβει την ασφάλεια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Ο πρώην υπάλληλος της εταιρείας που είχε αναλάβει την ασφάλεια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μίλησε στο νέο ντοκιμαντέρ των New York Times με τίτλο «Controlling Britney Spears», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Τα στοιχεία του Άλεξ Βλάσοβ είναι τέτοια λεπτομέρειας που δημιουργούν μια καλή εικόνα για το πώς ήταν η ζωή της τραγουδίστριας υπό την κηδεμονία του πατέρα της τα τελευταία 13 χρόνια. «Μου θύμισε πραγματικά κάποιον που ήταν στη φυλακή και η ασφάλεια τέθηκε σε θέση να είναι ουσιαστικά φύλακες της φυλακής» είπε χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βλάσοβ ανέφερε πως οι ανώτεροί, του είχαν πει ότι η στενή παρακολούθηση ήταν απαραίτητη για τη σωστή προστασία της Σπίαρς, και ότι η ίδια το γνώριζε.

Η καταγραφή συνομιλιών σε ιδιωτικό χώρο και η παρακολούθηση μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο μερών αποτελεί παραβίαση του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν το δικαστήριο που επέβλεπε την κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς γνώριζε ή είχε εγκρίνει την τόσο στενού τύπου παρακολούθηση.

«Όλες οι ενέργειές ήταν εντός των παραμέτρων της εξουσίας που είχαν ανατεθεί από το δικαστήριο» απαντά δικηγόρος του πατέρα της Μπρίτνεϊ.

«Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή ή παρακολούθηση των επικοινωνιών της Μπρίτνεϊ -ιδιαίτερα των επικοινωνιών μεταξύ δικηγόρων-πελατών, οι οποίες αποτελούν ιερό μέρος του νομικού συστήματος- θα αποτελούσε ντροπιαστική παραβίαση των δικαιωμάτων της στην ιδιωτική της ζωή και ένα τρανταχτό παράδειγμα στέρησης των πολιτικών της ελευθεριών» αναφέρει από την πλευρά του ο δικηγόρος της Σπίαρς. «Αυτές οι ενέργειες πρέπει να διερευνηθούν πλήρως» πρόσθεσε.

