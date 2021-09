Η χαρά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά την ανακοίνωση του πατέρα της ότι θα παραιτηθεί από την κηδεμονία της, μάλλον ήταν κάπως εφήμερη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της διάσημης τραγουδίστριας, ο Τζέιμι Σπίαρς ζητά να… πληρωθούν κάποιοι λογαριασμοί πριν αποχωρήσει.

Ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς προσπαθεί να πάρει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς, σύμφωνα με τον δικηγόρο Μάθιου Ρόζενγκαρτ. Τα νέα στοιχεία για τους λογαριασμούς για τους οποίους ο Τζέιμι Σπίαρς θέλει να έχουν πληρωθεί πριν αποχωρήσει, κατέθεσε ο Μάθιου Ρόζενγκαρτ. Στην αναφορά του σημειώνει ότι «η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν θα εκβιαστεί. Η κατάφωρη προσπάθεια του κ. Σπίαρς να ανταλλάξει την αναστολή και απομάκρυνση με περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές, πέραν των εκατομμυρίων που έχει ήδη πάρει αυτός και οι συνεργάτες του, από την περιουσία της κ. Σπίαρς, δεν είναι μια καλή αρχή».

Britney Spears’ Attorney Accuses Father of ‘Extorting’ $2 Million to Step Down https://t.co/1w2bh9S8f1