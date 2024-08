Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ταινία τα απομνημονεύματά της «The Woman in Me» – Η Universal πλήρωσε οκταψήφιο νούμερο

Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα διασκευαστούν για τον κινηματογράφο. Στο βιβλίο «The Woman in Me» η Σπίαρς μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, την τεράστια επιτυχία της στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας, αλλά και για τα 13 χρόνια που βρισκόταν κάτω από την κηδεμονία του πατέρα της.

Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, «The Woman in Me», ένα από τα πιο επιτυχημένα βιβλία του 2023, το οποίο πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε λίγους μήνες, θα γίνουν ταινία.

Ήταν το 2022 όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε αναρτήσει στα social media «ακούω ότι διάφοροι θέλουν να κάνουν ταινίες γύρω από τη ζωή μου… φίλε, δεν έχω πεθάνει!!!», κόβοντας την όρεξη σε όποιον ονειρευόταν να μεταφέρει τη ζωή της στη μεγάλη οθόνη. Από τότε μπορεί να έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια, ωστόσο πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή της 42χρονης pop star.

Όπως, ότι τα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν το 2023 κάτω από τον τίτλο «The Woman in Me», θεωρούνται ένα από τα πιο επιτυχημένα βιβλία εκείνης της χρονιάς, καθώς μέσα σε μόλις δύο μήνες πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Άλλωστε, ακόμα και σήμερα, στην κατηγορία «απομνημονεύματα διασήμων» θεωρείται αυτό με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Κάπως έτσι, όλα τα μεγάλα στούντιο έδωσαν μια πολύμηνη μάχη ώστε να εξασφαλίσουν τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου και όπως αποκάλυψε το site The Ankler, η μεγάλη κερδισμένη είναι η Universal. Η μεγάλη εταιρία παραγωγής ταινιών κατάφερε να κερδίσει τις Sony, Warner Bros, Fox, Disney and Netflix, ενώ οι φήμες ήθελαν και τους Σόντα Ράιμς και Μπραντ Πιτ να ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα του βιβλίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Universal χρειάστηκε να δώσει οκταψήφιο νούμερο, ώστε να αποσπάσει την υπογραφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του εκδοτικού ομίλου.

«The Woman in Me»

Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Τζόναθαν Μάρεϊ Τσου, γνωστός από το φιλμ «Wicked», ενώ στην παραγωγή θα βρεθεί ο Μαρκ Πλατ, ο άνθρωπος πίσω από το «La La Land». Την είδηση ουσιαστικά επιβεβαίωσε και η ίδια η pop star, που σε ανάρτησή της στο X, έγραψε: «Ενθουσιασμένη που μοιράζομαι με τους θαυμαστές μου ότι εργάζομαι σε ένα μυστικό πρότζεκτ με τον Μαρκ Πλατ. Πάντα έκανε τις αγαπημένες μου ταινίες. Μείνετε συντονισμένοι».

Το «The Woman in Me» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μιλάει για τα παιδικά της χρόνια στην μικρή πόλη Μακ Κομπ του Μισισίπι, την τεράστια επιτυχία της στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας ενώ ήταν ακόμα έφηβη, την ψυχολογική κατάρρευσή της και το κυνηγητό με τους παπαράτσι, αλλά και για τα 13 χρόνια που βρισκόταν κάτω από την κηδεμονία του πατέρα της.

Μάλιστα, στα τέλη του 2023, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα κυκλοφορήσει και έναν δεύτερο τόμο με τα απομνημονεύματά της. Ωστόσο, για την ώρα, αυτό το project μπαίνει στο ψυγείο.

