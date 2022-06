Η Μύκονος ήταν η αφετηρία των καλοκαιρινών της διακοπών και η παρουσία της, ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη στα Ματογιάννια…

Κάνει διακοπές σε πολυτελή resort και ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ. Έχει συνεργαστεί με τον Snoop Dog και στο παρελθόν έχει κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο “Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν”. Παράγει ρούχα για τον ρωσικό στρατό και ο κόσμος σχηματίζει ουρές για να αγοράσει τα μπέργκερ του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος για τον διάσημο Ρώσο ράπερ, μουσικό παραγωγό και επιχειρηματία Timati. Ο 33χρονος καλλιτέχνης αυτήν την εποχή βρίσκεται στην Μύκονο και απολαμβάνει τις ομορφιές της. Η κάμερα τον εντόπισε να περπατάει στα γραφικά σοκάκια πιασμένος “α λα μπρατσέτα” με εντυπωσιακή συντροφιά αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Ο Timati, κατά κόσμον Timur Ildarovich Yunusov, είναι πολύ δραστήριος έχοντας “αδυναμία” στα μοντέλα. Μέχρι πρότινος ήταν ζευγάρι με την πανύψηλη Sasha Dony από την Ουκρανία με την οποία πέρυσι εθεάθη στο νησί των Ανέμων, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την ξανθιά Alena Shishkova με την οποία απέκτησε μια κόρη, καθώς και με την εντυπωσιακή Anastasia Reshetova.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Timati έγινε γνωστός στην Ρωσία το 2004 από την συμμετοχή του στο μουσικό ριάλιτι Star Factory 4. Κατά την διάρκειά του σύναψε σχέση με την νεαρή τραγουδίστρια Aleksa με την οποία ηχογράφησαν ρομαντικά κομμάτια και τα έκαναν βιντεοκλίπ συγκινώντας τους νεαρούς θαυμαστές τους.

Το 2006 έκανε στροφή στην ραπ σκηνή κυκλοφορώντας το άλμπουμ Black Star το οποίο γνώρισε τόση μεγάλη επιτυχία που έφτασε να γίνει συλλογή ρούχων και αλυσίδα φαστ φουντ! Ακολούθησαν η συνεργασία με τον Snoop Dog στο κομμάτι Groove On και η κυκλοφορία του Welcome to St Tropez, το επίσημο βιντεοκλίπ του οποίου έχει φτάσει σήμερα τις 194 εκατομμύρια προβολές.

Ο Timati έχει βγάλει πολλά τραγούδια στα αγγλικά και στα ρωσικά και έχει συνεργαστεί με αξιόλογους καλλιτέχνες όπως: Busta Rhymes, P. Diddy, Dirty Money, Timbaland, Flo Rida, Fat Joe, Eve, Xzibit, Cam’ron, Mario Winans, Kalenna, Mims, Mann, Craig David, Jean Roch, DJ Antoine, La Fouine, Laurent Wolf, Big Ali, Shontelle, J-Son. Το 2015 κυκλοφόρησε ένα κομμάτι με τίτλο “Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν” ενώ το 2018 το βιντεοκλίπ του τραγουδιού “Μόσχα” με εικόνες από την ρωσική πρωτεύουσα κατάφερε να συγκεντρώσει 1,48 εκατομμύρια dislikes υποχρεώνοντας τον δημιουργό του να το αποσύρει από το YouTube. Δείτε το βίντεο του mykonoslive.tv από τις διακοπές του, στη Μύκονο…