Ένας από τους πιο διάσημους ράπερ στον κόσμο, ο 50 Cent, πήγε στη Μύκονο για να τραγουδήσει live.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Αμερικανός καλλιτέχνης για την δίωρη εμφάνισή του σε διάσημο κλαμπ της Παράγκας θα λάβει το ποσό των 250.000 ευρώ συν 50.000 ευρώ για τα μεταφορικά του και τα έξοδα διαμονής του.

Λίγο πριν ανεβεί στην σκηνή ο 47χρονος τραγουδιστής απόλαυσε μερικές στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων. Όπως βλέπετε στις εικόνες του Mykonos Live TV πήγε για φαγητό στην Μικρή Βενετία με θέα το ηλιοβασίλεμα μαζί με την 27χρονη σύντροφό του Cuban Link, μοντέλο στο επάγγελμα και μερικούς φίλους.

Αν και περιστοιχιζόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας ήταν πολύ φιλικός και δέχτηκε να βγάλει φωτογραφίες με θαυμαστές του την ώρα που αποχωρούσε.

Στην συνέχεια κινήθηκε προς τους Μύλους όπου επιβιβάσθηκε σε βανάκι.

O 50 Cent, κατά κόσμον Curtis James Jackson ο 3ος, έγινε διάσημος με την κυκλοφορία των άλμπουμ του Get Rich or Die Tryin το 2003 και το The Massacre το 2005. Ο πρώτος δίσκος έχει γίνει οκτώ φορές πλατινένιος και πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς. Από την άλλη, το The Massacre έχει γίνει πέντε φορές πλατινένιο και πούλησε 11 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ με τίτλο Guess Who’s Back? το 2002, ανακαλύφθηκε από τον ράπερ Eminem και υπέγραψε συμβόλαιο στην Interscope Records. Με τη βοήθεια του Eminem και του Dr. Dre, ο οποίος συνετέλεσε στην πρώτη του μεγάλη προωθητική επιτυχία, μετατράπηκε σ’ έναν από τους πιο εμπορικούς ράπερ διεθνώς.

Το 2003, ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία G-Unit Records, η οποία απέκτησε συμβόλαια με αρκετούς επιτυχημένους ράπερ, όπως ο Young Buck και o Lloyd Banks. Αυτή την στιγμή, ο 50 Cent είναι από τους πλουσιότερους καλλιτέχνες του είδους του, ενώ το Billboard τον ονόμασε ως no1 ραπ καλλιτέχνη της δεκαετίας 2000 – 2009.

Από το 1994 μέχρι το 1998, διατηρούσε σχέση με την Shaniqua Tompkins, με την οποία απέκτησε έναν γιo, ενώ από την σχέση του με το μοντέλο Daphne Joy έχει αποκτήσει ακόμη έναν γιο.