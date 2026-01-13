Νατάσα Μποφίλιου: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο» είπε για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη

Η Νατάσα Μποφίλιου ρωτήθηκε για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη και τόνισε πως από τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, εκείνη επέλεξε να κρατήσει τα θετικά.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, τόνισε ότι το θετικό κομμάτι της υπόθεσης, δεν είναι άλλο από τη συνάντησή της με τον Γιάννη Χαρούλη στις πρόβες.



Πιο αναλυτικά, η Νατάσα Μποφίλιου είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

Κρατάω πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη, ξαναβρεθήκαμε με τον υπέροχο φίλο μου σε επαγγελματικό και δημιουργικό και αυτό ήταν μία υπέροχη εμπειρία».

Αντιρρήσεις εξέφρασε δημοσίως τόσο ο γιος του Μάνου Χατζηδάκι όσο και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, που είπε ότι υπάρχει συμφέρον πίσω από αυτήν τη συνεργασία.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και κληρονόμος του συνθέτη, έκανε μια ανακοίνωση στην οποία αντιδρούσε έντονα στην παγκόσμια περιοδεία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη και τίτλο «Hellenic Music Ensemble» καταγγέλλοντας μονομερή ενέργεια.